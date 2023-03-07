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“التجارة” تستدعي 484 مركبة من نوع “فورد” لاحتمالية وقوع حوادث
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“التجارة” تستدعي 484 مركبة من نوع “فورد” لاحتمالية وقوع حوادث

“التجارة” تستدعي 484 مركبة من نوع “فورد” لاحتمالية وقوع حوادث

“التجارة” تستدعي 484 مركبة من نوع “فورد” لاحتمالية وقوع حوادث
٠٢:٤٦:٢٩ م، الثلاثاء، ١٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة استدعاء 484 مركبة من نوع “فورد f-150  موديل عام 2021.

وقالت إن ذلك يأتي بسبب خلل في محرك المساحات الأمامية قد يؤدي إلى عدم عملها بالشكل المطلوب، وبالتاللي إعاقة الرؤية في ظروف معينة، ما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.

استدعاء 3380 سيارة من ماركة “تويوتا Highlander”

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التجارة، استدعاء 3380 سيارة من ماركة “تويوتا Highlander”، موديلات 2001 و2022.

وأوضحت أن سبب الاستدعاء هو وجود خلل في تصنيع المقاعد الأمامية، قد يؤدي إلى خطر الإصابة حال وقوع حادث.

وأوضحت الوزارة أن الإجراء الواجب اتباعه هو التحقق من شمول رقم هيكل المركبة، من خلال Recalls.sa ، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

استدعاء 2264 سيارة “كيا سبورتاج”

وكانت وزارة التجارة، كشفت  – في وقت سابق – عن استدعاء 2264 سيارة “كيا سبورتاج”، بسبب خلل في وحدة التحكم الهيدروليكي لنظام الفرامل قد يؤدي إلى حدوث التماس كهربائي وخطر نشوب حريق.

وقالت الوزارة إن الاستدعاء يشمل سيارات من موديل 2014 إلى 2016.

كيا سبورتاج

وحثت الوزارة ملاك هذه السيارات إلى التواصل مع شركة “الجبر” التجارية لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

وفي أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء نحو 9 آلاف من مركبات هيونداي، وذلك لإصلاح بعض الخلل الذي تم اكتشافه مؤخرًا.

وأضافت أن الاستدعاء جاء “لخلل في وحدة نظام مانع انغلاق الفرامل، قد يؤدي إلى حدوث التماس كهربائي مما يزيد من احتمالية نشوب حريق في حجرة المحرك”.

مركبات هيونداي

وشددت على ضرورة التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال recalls.sa والتواصل مع الشركة لإعادة البرمجة.

ومؤخرًا، أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 604 مركبات لكزس “NX” 2022، وذلك لإصلاح بعض الخلل الذي تم اكتشافه مؤخرًا.

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الكلمات الدلالية:
استدعاء التجارة السعودية المملكة وزارة التجارة

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