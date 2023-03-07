الأمم المتحدة: 100 مليار دولار خسائر تركيا من الزلزال

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كشفت لويزا فينتون مسؤولة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الأضرار الناجمة عن الزلزال المدمر في تركيا ستتجاوز 100 مليار دولار.

وقالت المسؤولة : “يتضح من الحسابات التي جرت حتى الآن أن الأضرار التي قدمتها الحكومة وأيدها شركاء دوليون ستتجاوز 100 مليار دولار”.

وأوضحت أن الرقم المبدئي سيستخدم كأساس لمؤتمر للمانحين لجمع التمويل لمساعدة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا سيقام في بروكسل وبلجيكا يوم 16 مارس.

إحصائية عن الزلازل

وحسب الإحصائية المتاحة عن أضرار الزلزالان، فقد تسببا في سقوط أكثر من 46 ألف قتيل، وكانا الأسوأ في تاريخ تركيا الحديث.

وقال البنك الدولي في تقرير سابق، إن 7500 هزة ارتدادية أعقبت الزلزالين مما تسبب في أكبر كارثة من هذا النوع تشهدها تركيا منذ أكثر من 80 عاما.

1.25 مليون شخص أصبحوا بلا مأوى

ويشير تقرير للبنك إلى أن 1.25 مليون شخص أصبحوا بلا مأوى بسبب الأضرار التي لحقت بمنازلهم أو انهيارها بشكل كامل.

وكشف التقرير أن أكبر أضرار وقعت في 11 إقليما في جنوب تركيا بها بعض من أعلى معدلات الفقر في البلاد وتستضيف أكثر من 1.7 مليون لاجئ سوري أو نحو نصف إجمالي عدد اللاجئين السوريين في تركيا.

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