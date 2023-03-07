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ضبط 7 كيلو ذهب مخبأة تحت حوض مرحاض طائرة متجهة إلى دبي (فيديو)
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ضبط 7 كيلو ذهب مخبأة تحت حوض مرحاض طائرة متجهة إلى دبي (فيديو)

ضبط 7 كيلو ذهب مخبأة تحت حوض مرحاض طائرة متجهة إلى دبي (فيديو)

ضبط 7 كيلو ذهب مخبأة تحت حوض مرحاض طائرة متجهة إلى دبي (فيديو)
٠٢:٢٤:١٥ م، الثلاثاء، ١٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

عثر موظفو الجمارك في، مطار أنديرا غاديد الدولي، بالعاصمة الهندية على كمية ضخمة من الذهب مخبئة تحت حوض غسيل مرحاض طائرة كانت متجهة إلى دبي، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

واكتشف ضباط الجمارك، 7 سبائك ذهبية مخبئة داخل تجويف حوض غسيل في مرحاض الطائرة، بحسب مقطع فيديو.

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ولم يكشف عن اسم شركة الطيران التي تتبعها الطائرة.

وأوضح أحد المسؤولين في الجمارك أن السبائك المصادرة تزن 7000 جرام، قيمتها الإجمالية تصل إلى ما يعادل 420 ألف دولار أمريكي تقريًبا، وفقًا لموقع “الحرة”.

واقعة تهريب سابقة 

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها كشف سبائك ذهبية قد جرى تخبئتها في مرحاض طائرة، ففي العام 2013 تمكن موظفو الجمارك من العثور سبائك ذهبية تقدر بنحو 1.4 مليون دولار في مرحاض طائرة تجارية هندية بعد هبوطها في مطار كولكاتا في شرق البلاد .

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وكان عمال النظافة قد عثروا خلال تنظيف مرحاض طائرة تابعة لشركة “جيت آيروايز “على حقيبتين صغيرتين يوجد بداخلهما 24 سبيكة ذهبية تزن كل واحدة منها كيلوجرامًا.

وعادة ما تقوم تلك الطائرة برحلة دولية بين مومباي و دبي، و كانت هذه هي المرة الأولى التي تتجه فيها إلى كولكاتا.

وتعد الهند من أكبر مستهلكي الذهب في العالم حيث يشتري الهنود المجوهرات بشكل تقليدي ويدخرونه كملاذ آمن.

الكلمات الدلالية:
سبائك ذهبية شركة جيت آيروايز مرحاض طائرة موظفو الجمارك

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