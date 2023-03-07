“الشؤون البلدية”: مبادرة استرداد ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول تشمل هؤلاء

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قالت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إن بإمكان المواطنين الاستفادة من مبادرة تحمل ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول، وذلك لتقليل كلفة امتلاك المسكن المناسب على المواطنين.

وكشفت الوزارة أنه في حال تم شراء المسكن الأول (وحدة سكنية جاهزة) في الفترة من 2018/01/01م وحتى 2020/10/03، وقيام المستفيد بدفع مبلغ ضريبة القيمة المضافة حينها، من سعر شراء المسكن وبما لا يزيد على مبلغ (850,000 ريال) دون استردادها، فيمكنه رفع طلب الاسترداد من خلال الرابط التالي https://vat.housing.gov.sa/.

وأوضحت أن الاسترداد يكون فقط عند قيام المستفيد بدفع الضريبة السابقة، حيث لا ينطبق ذلك في حال أن الجهة التمويلية هي من قامت بسداد قيمة الضريبة.

مستفيدي الدعم السكني

كان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، أكد أن عدد مستفيدي الدعم السكني بلغ أكثر من مليون و400 ألف مستفيد.

وقال إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اعتمد 16 مليار ريال لمعالجة مشاريع الصرف الصحي، وتم رصد 5 مليارات ريال لتخفيف مستوى السيول في عدة مدن في هذا العام، ونستهدف تملك أكثر من 95 ألفا من الأسر الأشد حاجة للمساكن في عام 2025م.

ضخ وحدات سكنية

وأضاف الحقيل، في مؤتمر صحفي اليوم “بدأنا بضخ أكثر من 430 وحدة سكنية، ونستهدف ضخ 365 ألف وحدة سكنية حتى عام 2025”.

وأوضح أن ولي العهد وجه بتخصيص أراض بمساحة 100 مليون متر مربع لمدينة الرياض وبعض المدن التي تشهد كثافة سكانية مع ارتفاع أسعار العقار.

وتابع أن القطاع البلدي يقدم أكثر من 40% من الخدمات في المدن، ونسعى إلى إمكانية بلوغ 80% من سكان المدن للحدائق خلال 10 دقائق.

التمويل العقاري

ولفت إلى أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري دعمت السيولة في السوق، ومنصة “فرص” سجلت أكثر من 55 ألف مستثمر لتقديم مشاريع خدمية وتنموية.

وأضاف وزير الشؤون البلدية أن تم اعتماد مبلغ مليار ونصف لمعالجة السيول في مدينة جدة.

وختم وزير الشؤون البلدية بقوله إن منصة جود” خدمت 8 آلاف أسرة عبر مساري توفير الوحدات ودعم الإيجار.. وتجاوز إجمالي المساهمات في المنصة مليار ريال خلال عام 2022م.

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