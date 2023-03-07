علاج ثوري.. وداعًا لجراحات القلب المفتوح

تواصل – وكالات:

سيتجنب المصابون بمرض خطير في القلب، الخضوع لعمليات القلب المفتوح، بعد ابتكار علاج ثوري من جانب إحدى الشركات الأمريكية.

وعلى ما أفادت صحيفة “نيويورك تايمز”، فإن الأشخاص الذين يعانون تلفًا في الجزء المعروف بـ “الصمام ثلاثي الشرف” هم المستفيدون من العلاج الجديد الذي يعتمد على جهاز صغير للغاية.

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الصمام ثلاثي الشرف

ويتواجد الصمام ثلاثي الشرف، في الجانب الأيمن من عضلة القلب، ويسمح للدم الخالي من الأوكسجين بالعبور من الأذين الأيمن إلى البطين الأيمن، لكن عندما يحصل تسرب في هذه المنطقة، فإن التدفق يحصل نحو الوراء.

ونتيجة لذلك، يقع تراكم سائل في أعضاء حيوية بالجسم، الأمر الذي يؤدي إلى انتفاخ في الأقدام، وربما يتفاقم الوضع فيؤدي إلى فشل في القلب.

وتتراوح أعراض هذا الاضطراب الصحي في العادة بين التعب والانتفاخ في البطن والأقدام وشعور بعدم الراحة، وربما يحصل الانتفاخ في العين بدورها.

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علاج يساعد على التحكم في حجم الصمام

وكشفت شركة الأجهزة الطبية “آبوت” عن نتائج تجارب سريرية لعلاج يساعد على التحكم في حجم الصمام ثلاثي الشرف لأجل جعله أصغر وقادر على العمل بشكل أفضل.

والجهاز المستخدم في هذه الحالة يتميز بحجمه الصغير، وهو شبيه بجهاز طبي آخر يجري استخدامه في علاج الصمام التاجي بالقلب، بحسب ما كشتف صحيفة “نيو إنجلند جورنال أوف ميديسين” المختصة في الشؤون الطبية.

ووصف خبراء نتائج التقنية العلاجية بالواعدة، بعدما تمت متابعة حالة من استفادوا منه لعام كامل، لكن هذه المدة ما زالت غير كافية للحكم على تأثير الإيجابي من حيث إطالة أعمار المرضى.

ويؤدي العلاج الجديد دوره البارز من خلال وقف التسرب الحاصل في الصمام، في حين لا تعرف تكلفته المادية حتى الآن.