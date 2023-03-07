احذر: هذه الزيوت تزيد من خطر الإصابة بالجلطات.. تعرف على البدائل

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يمكن أن تحدث الجلطات بدون سبب وقد يكون تأثيرها خطيرًا للغاية، لذا ينصح الخبراء بالعمل على تقليل مخاطرها، من خلال اتباع نمط غذائي صحي يبتعد تمامًا عن العوامل التي تزيد من خطر الإصابة.

قالت نونا أوزيريانسكايا، استشارية اختصاصي التغذية: “من أجل تقليل مخاطر الإصابة بجلطات الدم، من المهم أن يحافظ الناس على نمط حياة صحي وأن يلتزموا بنظام غذائي صحي ومتوازن حيثما أمكن ذلك”، وفقًا لصحيفة “ديلي إكسبريس”.

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أطعمة تزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم

وحذرت خصوصًا من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون المشبعة والأحماض الدهنية غير المشبعة، التي تزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم، مثل:

-المشروبات السكرية

-السمن

-الكيك

-البسكويت

-الحلويات

-الأطعمة المقلية

-الأطعمة المصنعة.

علاوة على ما سبق، حذرت خبيرة التغذية من الزيوت المهدرجة والمعالجة، والتي توجد بشكل شائع في الأطعمة فائقة المعالجة المليئة بالدهون المشبعة، والتي يمكن أن تزيد من مستويات الكوليسترول في الدم .

ويرجع السبب في أن هذه الزيوت يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم إلى الإجهاد التأكسدي، وتزيد إنتاج الجذور الحرة، مما يؤدي إلى حدوث التهاب في الجسم والأوعية الدموية، وفقًا لأوزريانسكايا، وهو ما يزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم وغيرها من المشاكل الصحية.

حمية البحر الأبيض المتوسط

وتوصي خبيرة التغذية بنظام غذائي محدد مضاد للالتهابات، وهو ما يتمثل في نظام “حمية البحر الأبيض المتوسط”، الذي يرتبط بانخفاض معدل الوفيات، ووفيات القلب والأوعية الدموية، وانخفاض معدل الإصابة بالسكتة الدماغية، ومرض باركنسون، ومرض الزهايمر، والسرطانات.

ويركز نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي على خيارات مثل زيت الزيتون والمكسرات والفواكه والخضروات الورقية والأسماك الدهنية، والتي تحتوي على عناصر غذائية، مثل الفيتامينات والمعادن والبوليفينول ومضادات الأكسدة التي تقلل الالتهاب، وتحسن ضغط الدم ومقاومة الأنسولين والالتهابات الجهازية.

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أطعمة صحية

وتوصي اختصاصية التغذية بإدراج هذه الأطعمة في النظام الغذائي:

-البروتينات مثل البيض والأسماك والدواجن الخالية من الدهون والفول والعدس والحمص والتوفو ومنتجات الألبان قليلة الدسم

-الفواكه والخضروات الملونة

-الدهون الصحية باعتدال مثل الأفوكادو والبذور والمكسرات وزيت الزيتون وعباد الشمس ونخالة الأرز وزيت الكانولا وزيوت الجوز

-الأسماك الزيتية التي تحتوي على نسبة عالية من أوميجا 3 أو مصادر نباتية مثل بذور الكتان أو بذر الكتان أو زيوتها

-الحبوب الكاملة مثل الشعير والشوفان والحنطة السوداء والكينوا و وخبز الحبوب

-الأطعمة المخمرة، بما في ذلك الزبادي والكفير والكيمتشي.