“الوطني للرقابة على الالتزام البيئي” يعلن عن وظائف شاغرة
تواصل – فريق التحرير:
أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
- مفتش بيئي.
المؤهلات والخبرات والمهارات:
- اجادة اللغة الإنجليزية بمستوى متقدم.
- إدارة الوقت والتواصل ومهارات التفاعل والاتصال مع الأفراد.
- الإلمام بمهارات الحاسب الآلي والخبرة في استخدام أدوات برامج مايكروسوفت .
- ان يكون حاصل على درجة البكالوريوس في التخصصات التالية: ( بكالوريوس علوم البيئة ،علوم صحة البيئة، علوم تقنيات البيئية، الهندسة البيئة ، الهندسة الجيولوجية ، ،هندسة الطاقة المتجددة، الهندسة الكيميائية، الهندسة المدنية ، علوم الكيمياء ، علوم البحار ، علوم المياة ، علوم زراعية .
- المؤهلات العلمية: بكالوريوس علوم البيئة ،علوم صحة البيئة، علوم تقنيات البيئية، الهندسة البيئة ومايعادلها.
- خبرة 3 سنوات.
عن المركز:
- المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي هو مركز حكومي سعودي مقرّه الرياض، تأسس في مارس 2019، يهدف المركز إلى تفعيل الرقابة على الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية والمشاريع في المملكة مباشرة، وذلك لضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح والمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة.
طريقة التقديم:
أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 7 مارس 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
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