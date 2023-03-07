“الوطني للرقابة على الالتزام البيئي” يعلن عن وظائف شاغرة

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مفتش بيئي.

المؤهلات والخبرات والمهارات:

اجادة اللغة الإنجليزية بمستوى متقدم.

إدارة الوقت والتواصل ومهارات التفاعل والاتصال مع الأفراد.

الإلمام بمهارات الحاسب الآلي والخبرة في استخدام أدوات برامج مايكروسوفت .

ان يكون حاصل على درجة البكالوريوس في التخصصات التالية: ( بكالوريوس علوم البيئة ،علوم صحة البيئة، علوم تقنيات البيئية، الهندسة البيئة ، الهندسة الجيولوجية ، ،هندسة الطاقة المتجددة، الهندسة الكيميائية، الهندسة المدنية ، علوم الكيمياء ، علوم البحار ، علوم المياة ، علوم زراعية .

المؤهلات العلمية: بكالوريوس علوم البيئة ،علوم صحة البيئة، علوم تقنيات البيئية، الهندسة البيئة ومايعادلها.

خبرة 3 سنوات.

عن المركز: