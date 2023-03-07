5 أضرار.. هذا ما يفعله شرب الشاي على معدة خاوية

تواصل – وكالات:

من الأخطاء التي يرتكبها البعض، شرب الشاي على معدة فارغة، قبل تناول وجبة الفطور، وهو الأمر الذي يحذر الأطباء من تأثيرات الصحية.

وبعيدًا عن كونه أحد الأسباب الرئيسية للحموضة، فإنمه شاي الصباح يمكن أن يؤدي إلى التخلص من البكتيريا من الفم إلى الأمعاء، والتي تتداخل بدورها مع البكتيريا الجيدة، ما يمكن أن يعطل عملية التمثيل الغذائي ويؤدي إلى اضطراب المعدة، بحسب موقع “هيلث شوتس”.

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تأثيرات شرب الشاي على معدة خاوية

وينصح خبراء التغذية بالتخلي عن عادة تناول الشاي على معدة خاوية، وأن يتم بدء اليوم بتناول الماء العادي وثمرة فاكهة أو حفنة من المكسرات. يمكن الحصول على مشروب الشاي أو القهوة بعد ذلك بحوالي 15 إلى 20 دقيقة.

ويحذر خبراء التغذية العديد من الآثار السلبية الأخرى لتناول شاي الصباح على معدة خاوية، وفق ما أورد موقع “العربية نت” على النحو التالي:

1. تناول الشاي في الصباح الباكر يمكن أن يخل بتوازن الأحماض والقلويات.

2. يحتوي الشاي على مادة كيميائية تعرف باسم الثيوفيلين، والتي يمكن أن يكون لها تأثير يتسبب في الإمساك.

3. تناول الشاي في الصباح الباكر يمكن أن يمنع امتصاص عناصر غذائية ضرورية للجسم.

4. يؤدي تناول الشاي على معدة فارغة إلى الإصابة بالجفاف، لأن الشاي مدر للبول وإذا لم يحصل الجسم على كمية كافية من السوائل فيمكن أن يؤدي إلى الجفاف الشديد.

5. تكون هناك آثار من النيكوتين في بعض أنواع الشاي، والتي يمكن أن تكون سبب الشعور بالإدمان على تناول الشاي.

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