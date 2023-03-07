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قرود تهاجم امرأة داخل منزلها.. والنهاية غير متوقعة
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قرود تهاجم امرأة داخل منزلها.. والنهاية غير متوقعة

قرود تهاجم امرأة داخل منزلها.. والنهاية غير متوقعة

قرود تهاجم امرأة داخل منزلها.. والنهاية غير متوقعة
٠١:٠٩:٤٨ م، الثلاثاء، ١٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

توفيت امرأة تبلغ من العمر 70 عاما في منطقة كاماريدي بالهند إثر تعرضها لهجوم من قبل مجموعة قرود بينما كانت في طريقها إلى الحمام بمنزلها.

وتشتبه الشرطة في أن المرأة انزلقت وضرب رأسها بالأرض أثناء محاولتها الهروب من القرود، ما أدى إلى وفاتها.

وقال مفتش مركز شرطة راماريدي: “لقد علمنا من خلال السكان المحليين أنه عندما هاجمتها القرود، حاولت الهرب، أثناء ذلك، انزلقت ووقعت على الأرض، وأصيبت في رأسها وتوفيت”.

حوادث متكررة

وتعتبر الحادثة واحدة من سلسلة حوداث تتكرر في الهند، بحسب ما ذكر موقع “سكاي نيوز عربية”.

في باريلي، بولاية أوتار براديش، توفيت فتاة تبلغ من العمر 5 سنوات تُدعى نارمادا بعد أن هاجمتها قرود شريرة أثناء اللعب على ضفاف نهر ناكاتيا.

وسارع السكان إلى إنقاذ الفتاة التي تعرضت للعض في جميع أنحاء جسدها، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكنها لسوء الحظ ماتت متأثرة بجراحها.

وقالت إحدى الأمهات أن طفليها التوأمين اللذين يبلغان من العمر ثمانية أيام قد أخذتهما قرود عدوانية في عام 2021، حيث مات أحد الأطفال وتم إنقاذ الآخر.

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الكلمات الدلالية:
الهند قرود منطقة كاماريدي ولاية أوتار براديش

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