الأكبر في المنطقة.. تعرف على حجم سوق الاتصالات بالمملكة

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تنطلق غداً الأربعاء، أعمال “منتدى مؤشرات الاتصالات والتقنية 2023″، الذي تعقده هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، بهدف استعراض أهم مؤشرات قطاع الاتصالات والتقنية في المملكة.

ويناقش المؤتمر مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالتنظيم الرقمي وتوجهات القطاع المستقبلية، برعاية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الهيئة، المهندس عبدالله بن عامر السواحه.

وسيستضيف المنتدى حضوراً رفيعاً من أصحاب السمو والمعالي وقيادات كبرى الشركات بالمملكة، إضافة إلى خبراء دوليين ومختصين في قطاعي الاتصالات والتقنية.

حجم سوق الاتصالات

وسيتم الإعلان خلال المنتدى عن حجم سوق الاتصالات والتقنية في المملكة والذي يعد الأكبر والأسرع نمواً في المنطقة، بالإضافة إلى عرض إنترنت السعودية، الذي يتناول أهم الأرقام الموثوقة حول منظومة الإنترنت واستخداماتها في المملكة.

يذكر أن منتدى مؤشرات الاتصالات والتقنية السنوي يركز في نسخة هذا العام على الجهود والتوجهات في تعزيز كفاءة البنية التحتية الرقمية، وأهمية توسيع نطاق الأعمال الرقمية لدعم تطلعات الاقتصاد الرقمي في المملكة.

كما يتناول الحديث عن مستقبل أسواق الاتصالات والتقنية وأبرز توجهاتها، وتطورات الأداء المالي للقطاع.

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