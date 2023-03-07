بالأسماء.. أمير دولة قطر يُعيّن رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة الجديدة

تواصل – وكالات:

أصدر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، الأمر الأميري رقم (2) لسنة 2023 بتعيين معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيسًا لمجلس الوزراء.

وأمام رئيس دولة قطر، قام معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني بأداء اليمين القانونية رئيسًا لمجلس الوزراء بالديوان الأميري.

تشكيل مجلس الوزراء

وأصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأمر الأميري رقم (3) لسنة 2023 بتشكيل مجلس الوزراء.

ونص الأمر على أن يشكل مجلس الوزراء على النحو التالي:

1- معالي الشيخ/ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزيرا للخارجية .

2- سعادة الدكتور/ خالد بن محمد العطية، نائبا لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرا للدولة لشؤون الدفاع.

3- سعادة الشيخ/ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزيرا للداخلية.

4- سعادة السيد/ علي بن أحمد الكواري، وزيرا للمالية.

5- سعادة السيد/ جاسم بن سيف بن أحمد السليطي، وزيرا للمواصلات.

6- سعادة السيد/ صلاح بن غانم العلي، وزيرا للرياضة والشباب .

7- سعادة الدكتورة/ حنان بنت محمد الكواري، وزيرا للصحة العامة.

8- سعادة الدكتور/ عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزيرا للبلدية .

9- سعادة السيد/ سعد بن شريدة الكعبي، وزيرا للدولة لشؤون الطاقة، عضوا بمجلس الوزراء.

10- سعادة السيد/ غانم بن شاهين بن غانم الغانم، وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.

11- سعادة الشيخ/ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني، وزيرا للتجارة والصناعة.

12- سعادة السيدة/ بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرا للتربية والتعليم والتعليم العالي.

13- سعادة الشيخ/ عبدالرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني، وزيرا للثقافة.

14- سعادة السيد/ مسعود بن محمد العامري، وزيرا للعدل .

15- سعادة الشيخ الدكتور/ فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني، وزيرا للبيئة والتغير المناخي.

16- سعادة الدكتور / علي بن سعيد بن صميخ المري، وزيرا للعمل.

17- سعادة السيد/ محمد بن علي بن محمد المناعي، وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

18- سعادة السيدة/ مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرا للتنمية الاجتماعية والأسرة.

19- سعادة السيد/ محمد بن عبدالله بن محمد اليوسف السليطي، وزيرا للدولة لشؤون مجلس الوزراء، عضوا بمجلس الوزراء.

وقضى الأمر الأميري بأن يعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

استقالة رئيس مجلس الوزراء

وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، قد أصدر، اليوم الثلاثاء، الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2023 بقبول استقالة الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء.

وقضى الأمر الأميري بأن يعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

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