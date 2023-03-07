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بيان عاجل من “الداخلية”: تنفيذ حكم القتل بحق هذا المتهم
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بيان عاجل من “الداخلية”: تنفيذ حكم القتل بحق هذا المتهم

بيان عاجل من “الداخلية”: تنفيذ حكم القتل بحق هذا المتهم

بيان عاجل من “الداخلية”: تنفيذ حكم القتل بحق هذا المتهم
٠١:١١:٠٧ م، الثلاثاء، ١٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الداخلية، تنفذ حكم التعزير بأحد الجناة بالمنطقة الشرقية لانضمامه إلى خلية إرهابية تهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي في البلاد، وقتل رجال الأمن والاعتداء عليهم، وإتلاف الممتلكات العامة، والقيام بأعمال التخريب والفوضى، وإطلاق النار على رجال الأمن.

تفاصيل الاتهامات

وقالت الوزارة في بيان أصدرته اليوم،, إن المتهم حيدر بن ناصر بن جاسب آل تحيفه – سعودي الجنسية -، أقدم على الانضمام إلى خلية إرهابية تهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي في البلاد، وقتل رجال الأمن والاعتداء عليهم، وإتلاف الممتلكات العامة، والقيام بأعمال التخريب والفوضى، وإطلاق النار على رجال الأمن وحيازة ورمي قنابل (المالتوف) على سيارات الجهات الأمنية، وحمله السلاح والتجول به بهدف ترويع الآمنين وزعزعة الأمن.

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وعلى إثر ذلك، تمت إحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، وقد تم إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني اليوم بالمنطقة الشرقية.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنها “إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دمائهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره”.

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