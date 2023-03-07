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لجنة علمية دولية تدرس البيئة الجيولوجية والتنوع الصخري بالمملكة.. ماذا يحدث؟

لجنة علمية دولية تدرس البيئة الجيولوجية والتنوع الصخري بالمملكة.. ماذا يحدث؟

لجنة علمية دولية تدرس البيئة الجيولوجية والتنوع الصخري بالمملكة.. ماذا يحدث؟
١٢:٥١:٠٣ م، الثلاثاء، ١٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تتواصل أعمال اللجنة العلمية الخاصة بمشروع التتابع الصخري للدرع العربي، والذي يعد أحد مشروعات مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي إحدى مبادرات “ندلب” والتي تنفذها هيئة المساحة الجيولوجية.

وتضم اللجنة علماء وباحثين من هيئات وجامعات عالمية ومحلية، من أبرزهم خبير الدرع العربي الشهير بيتر جونسون، عالم التراكيب الدقيقة الهولندي كيس بشير، خبير الدروع الاسترالي آلن كولنز، الخبير الدولي في تحديد أعمار الصخور وعضو اللجنة الدوليه للتتابع الطبقي مارتن وايتهاوس، خبير الدرع النوبي الفرنسي بيير نهلينج، الخبير النمساوي البروفيسور كورت شتيوي، البروفيسور الامريكي بوب ستيرن، فائق قطان صاحب الخبرة المتميزة في أعمال التخريط الجيولوجي للدرع العربي.

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التنوع الصخري والبنائي للدرع العربي

وتهدف أعمال اللجنة في رحلتها الوقوف على التنوع الصخري والبنائي للدرع العربي من أجل الوصول الى فهم أعمق لبيئة تكون الاقاليم الجيولوجية بالمملكة، ووضع نموذج لتتابع صخور الدرع العربي بناءً على نظرية الصفائح التكتونية التي سادت في مطلع السبعينات من القرن الماضي، كما سيساعد هذا النموذج في التعرف على بيئات نشأت الخامات المعدنية.

المملكة بعيدة عن الأنشطة الزلزالية المدمرة

وتأتي أعمال اللجنة في ظل تخوفات من امتداد نطاق وتأثيرات الزلازل التي تعرضت لها تركيا وبعض الدول مؤخرًا إلى المملكة، الأمر الذي استبعده أكثر من خبير جيولوجي.

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وقال رئيس اللجنة الاستشارية للزلازل ومدير مركز الأزمات والكوارث في هيئة المساحة الجيولوجية، الدكتور هاني زهران، إن دول الخليج بعيدة عن وقوع أنشطة زلزالية مدمرة أو هزات ارتدادية.

وأضاف في تصريحات إلى فضائية “العربية”، أنه لاتوجد صدوع تكتونية تمر بالصفيحة العربية، موضحًا أن كل الزلازل التي وقعت في البحر الأحمر ضعيفة أو متوسطة القوة.

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