المعهد التقني لخدمات البترول يعلن عن وظائف شاغرة.. طريقة التقديم
تواصل – فريق التحرير:
أعلن المعهد التقني لخدمات البترول “التابع لوزارة الطاقة”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع المعهد في عدة مدن.
وجاءت الوظائف المتاحة وفقا للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- مدير تكنولوجيا المعلومات.
- المجند.
- مدرب تزوير.
- مدرب حفر.
- أكاديمية اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية ومدرب المهارات الأساسية.
- مدرس الرياضيات الأكاديمية.
- صانع المحتوى.
- والمزيد …
عن المعهد:
- تم تأسيس المعهد التقني السعودي لخدمات البترول في العام 2008م بواسطة (وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة شيفرون العربية السعودية وشركة أرامكو السعودية وشركة أرامكو لأعمال الخليج) بهدف لتلبية احتياجات صناعة خدمات البترول ولمساندة السعودة في المملكة العربية السعودية.
طريقة التقديم:
أوضحت إدارة المعهد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وبدءاً من تاريخ 7 مارس 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
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