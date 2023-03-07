الثلاثاء، ١٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
بيان عاجل من “الداخلية”: تنفيذ حكم القتل بحق هذا المتهم
قرود تهاجم امرأة داخل منزلها.. والنهاية غير متوقعة
لجنة علمية دولية تدرس البيئة الجيولوجية والتنوع الصخري بالمملكة.. ماذا يحدث؟
بالأسماء.. أمير دولة قطر يُعيّن رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة الجديدة
الأكبر في المنطقة.. تعرف على حجم سوق الاتصالات بالمملكة
المعهد التقني لخدمات البترول يعلن عن وظائف شاغرة.. طريقة التقديم

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

المعهد التقني لخدمات البترول يعلن عن وظائف شاغرة.. طريقة التقديم

المعهد التقني لخدمات البترول يعلن عن وظائف شاغرة.. طريقة التقديم

المعهد التقني لخدمات البترول يعلن عن وظائف شاغرة.. طريقة التقديم
١٢:٢٩:٢٦ م، الثلاثاء، ١٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المعهد التقني لخدمات البترول “التابع لوزارة الطاقة”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع المعهد في عدة مدن.

وجاءت الوظائف المتاحة وفقا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. مدير تكنولوجيا المعلومات.
  2. المجند.
  3. مدرب تزوير.
  4. مدرب حفر.
  5. أكاديمية اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية ومدرب المهارات الأساسية.
  6. مدرس الرياضيات الأكاديمية.
  7. صانع المحتوى.
  8. والمزيد …

عن المعهد:

  • تم تأسيس المعهد التقني السعودي لخدمات البترول في العام 2008م بواسطة (وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة شيفرون العربية السعودية وشركة أرامكو السعودية وشركة أرامكو لأعمال الخليج) بهدف لتلبية احتياجات صناعة خدمات البترول ولمساندة السعودة في المملكة العربية السعودية.

طريقة التقديم:

أوضحت إدارة المعهد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وبدءاً من تاريخ 7 مارس 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

اقرأ أيضا:

الخطوط السعودية للتموين تعلن عن وظائف لحملة الثانوية فأعلى

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية السعودية المعهد التقني المعهد التقني لخدمات البترول المملكة

مواد ذات صلة

المزيد
نجاة وزير الداخلية التونسي من محاولة اغتيال طعنا بالسكين

نجاة وزير الداخلية التونسي من محاولة اغتيال طعنا بالسكين

١٢:٣١ ص، الأحد، ٢٧ مارس ٢٠٢٢
وضع ولية عهد هولندا تحت حراسة أمنية مشددة.. ماذا يحدث؟

وضع ولية عهد هولندا تحت حراسة أمنية مشددة.. ماذا يحدث؟

١١:٥١ م، الخميس، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢
حقيقة الأنباء المتداولة بشأن اعتماد آلية الصرف بـ«حساب المواطن»

حقيقة الأنباء المتداولة بشأن اعتماد آلية الصرف بـ«حساب المواطن»

١٠:٣٨ م، الأثنين، ٠٣ أبريل ٢٠١٧
تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمُهرِّب «حشيش» في المنطقة الشرقية

تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمُهرِّب «حشيش» في المنطقة الشرقية

١١:٤٧ ص، الثلاثاء، ٢٨ يوليو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *