المعهد التقني لخدمات البترول يعلن عن وظائف شاغرة.. طريقة التقديم

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المعهد التقني لخدمات البترول “التابع لوزارة الطاقة”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع المعهد في عدة مدن.

وجاءت الوظائف المتاحة وفقا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مدير تكنولوجيا المعلومات. المجند. مدرب تزوير. مدرب حفر. أكاديمية اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية ومدرب المهارات الأساسية. مدرس الرياضيات الأكاديمية. صانع المحتوى. والمزيد …