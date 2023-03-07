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“سكني” يكشف مصير الأحكام الصادرة من ديوان المظالم
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“سكني” يكشف مصير الأحكام الصادرة من ديوان المظالم

“سكني” يكشف مصير الأحكام الصادرة من ديوان المظالم

“سكني” يكشف مصير الأحكام الصادرة من ديوان المظالم
١١:٥٤:١٢ ص، الثلاثاء، ١٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف “برنامج سكني” عن مصير الأحكام الصادرة من ديوان المظالم وتوقيت تطبيقها.

وقال في حسابه عبر موقع “تويتر” ردًا على استفسار حول موعد تنفيذ الأحكام الصادرة من ديوان المظالم المعطلة منذ خمس سنوات: “سيتم التنفيذ بإذن الله عن طريق الإقراض المباشر وذلك بحسب الميزانية المعتمدة من قبل الجهات المعنية وأولوية تقديمك في صندوق التنمية العقارية”.

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نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

وينص نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم على أنه لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. والسندات التنفيذية المشمولة بأحكام النظام هي:

-الأحكام النهائية أو العاجلة الصادرة من محاكم ديوان المظالم.
-الأحكام النهائية أو العاجلة التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها.
-العقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، والمحررات التي تصدرها إذا كانت موثقة.
-أحكام المحكمين التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها.
-الأوراق التجارية التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها.

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وقرارات المحكمة وأوامرها نهائية وغير قابلة للاعتراض، وتخضع جميع أحكامها للاعتراض أمام محكمة الاستئناف الإدارية المختصة؛ وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة للاعتراض على أحكام المحاكم الإدارية.

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