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اليوم.. إطلاق المرحلة الثانية من “برنامج توعية المعتمرين والزوار” (فيديو)

اليوم.. إطلاق المرحلة الثانية من “برنامج توعية المعتمرين والزوار” (فيديو)

اليوم.. إطلاق المرحلة الثانية من “برنامج توعية المعتمرين والزوار” (فيديو)
١١:٢٦:٠٧ ص، الثلاثاء، ١٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يدشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، المرحلة الثانية لأعمال ومناشط “برنامج توعية المعتمرين والزوار”.

يأتي ذلك امتدادًا لجهود الوزارة لمختلف ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار من أجل تصحيح مقاهيد العقيدة، والتحذير من بعض المعالطات والاعتقادات، وبيانة سماحة الإسلام وحثه على الأخوة، وبيان حرمة المسلم دمه ومال وعرضه، على ما أفاد مراسل فضائية “الإخبارية”.

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زوار من مختلف بقاع الأرض

وقال إن الوزارة تستهدف شريحة من مختلف من كل بقاع الأرض، باستخدام وسائل وأدوات محددة تستطيع من خلالها إيصال رسائل العقيدة الصحيحة باللغات المختلفة للمعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام.

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وتعمل الوزارة ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، على التوعوية والإرشادية خلال شهر رمضان المبارك، عبر توعية وتوجيه المعتمرين والزوار من خلال تكليف عدد من الدعاة والمترجمين في موسم العمرة عبر مواقع العمل المختلفة في مكة المكرمة، وبذل كل ما هو ممكن في سبيل خدمة ضيوف الرحمن، وتسخير كافة الإمكانات لتوعية وإرشاد المعتمرين.

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