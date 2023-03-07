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6 نصائح لمريض القلب تساعده في الحفاظ على صحته

6 نصائح لمريض القلب تساعده في الحفاظ على صحته

6 نصائح لمريض القلب تساعده في الحفاظ على صحته
١١:٢٧:٣٢ ص، الثلاثاء، ١٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قدم تجمع القصيم الصحي 6 نصائح لمريض القلب تساعده في الحفاظ على صحته.

6 نصائح

وأوضح أن النصائح هي كالتالي:

1- اتبع نظام غذائي تقل فيه نسبة الدهون والأملاح

2- تجنب الإجهاد وأوقات الزحام

3- التعامل الجيد مع التوتر

4- الإقلاع عن التدخين

5- عند الشعور بأي ألم في الصدر أو ضيق في التنفس يجب أخذ قسط من الراحة

6- استشر الطبيب قبل السفر وجهز كمية كافية من الأدوية

في سياق متصل، أوضحت دارسة حديثة خطورة الضوضاء على صحة القلب، مؤكدة أن الضوضاء، وخاصة الليلية، ترفع مستوى هرمون التوتر، وتؤدي إلى تفاعلات الإجهاد الذهني، وارتفاع ضغط الدم.

وتوصل الباحثون في الدراسة، أن ضوضاء المرور ترتبط بارتفاع ضغط الدم، ويشمل ذلك حركة السيارات على الطرق والسكك الحديدية والطيران، لكن لم يجد الباحثون ارتباطاً بين ضوضاء الطائرات في النهار وضغط الدم.

نتائج الدراسة

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الضوضاء الليلية قد تؤدي إلى اضطرابات النوم وانقطاعاته، وبالتالي زيادة ملحوظة في توليد أنواع الأكسجين التفاعلية، والتهاب الأوعية الدموية داخل الدماغ.

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وأجريت الدراسة في جامعة يوهانس غوتنبرغ ماينز بألمانياً، ونُشرت على موقع المجلة الكندية لأمراض القلب. واعتمد البحث على تقييم 35 دراسة مقطعية سابقة.

الضوضاء وصحة القلب

وحذّرت النتائج من أن ضوضاء الطائرات الليلية يمكن أن تسبب وفيات حادة في القلب والأوعية الدموية، وأن الضوضاء الليلية بشكل عام قد تؤثر على تيبس الشرايين.

في سياق متصل، دعت نتائج الدراسة، إلى زيادة المساحات الخضراء حول المناطق السكنية لدورها الفعّال في تخفيف آثار الضوضاء.

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دراسة تحذر من خطورة الضوضاء على صحة القلب

الكلمات الدلالية:
الصحة القلب صحة القلب طرق الحفاظ على القلب

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