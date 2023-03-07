زلزال بقوة 5 درجات يضرب جزيرة هوكايدو اليابانية

تواصل- وكالات:

ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجات على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، قبالة سواحل جزيرة هوكايدو اليابانية.

وتأثرت به المدن الساحلية من دون أن يؤدي إلى توجيه تحذير من وقوع تسونامي، وفق ما أفاد به المعهد الأمريكي للجيوفيزياء.

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لا خسائر بشرية أو مادية

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن مركز الزلزال وقع قبالة سواحل مدينة كوشيرو الواقعة بالجزيرة وعلى عمق 70 كيلومترا، فيما لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

وقال مركز “رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي”، إن البؤرة وقعت على مسافة 243 كيلومترا بين الشرق والجنوب الشرقي من “أساهيكاوا” و77 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الشرقي من “كوشيرو”.

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الهزة وقعت قبالة “شبه جزيرة نيمورو”

وفي 25 فبراير الماضي، ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر قبالة الجزء الشرقي لـ جزيرة هوكايدو، وقال معهد “الأبحاث الوطني لعلوم الأرض” الياباني، إن الهزة وقعت قبالة “شبه جزيرة نيمورو” على عمق 61 كيلومترا تحت سطح الأرض.

ولم تصدر السلطات اليابانية، في ذلك الوقت، تحذيرًا من موجات المد العاتية “تسونامي”.

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زلزال “كانتو الكبير” في عام 1923

وكانت اليابان شهدت زلزال “كانتو الكبير”، في عام 1923، بقوة 7.9 درجة على مقياس ريختر، أسفر عن مصرع أكثر من 140 ألف شخص، وفقًا لما ذكرته شبكة “سكاي نيوز” الإخبارية.