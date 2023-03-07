ارتفاع جديد في أسعار النفط اليوم.. و”برنت” عند 86 دولارًا

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سجلت أسعار النفط ارتفاعًا جديدًا، اليوم الثلاثاء، نتيجة مخاوف بشأن قلة الطاقة الفائضة في السوق وعدم اليقين بشأن الإمدادات الروسية بينما يتعافى الطلب من الصين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.5 في المئة إلى 86.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:54 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفعت 0.4 في المئة عند التسوية أمس الاثنين، بحسب “رويترز”.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80.76 دولار للبرميل، مرتفعا 0.4 في المئة، بعد ارتفاعه واحدًا في المئة في الجلسة السابقة.

وتتجه أسعار برنت للارتفاع للجلسة السادسة على التوالي، وهي أطول فترة مكاسب منذ مايو 2022، مدعومة بآمال تعافي الطلب في الصين ومع زيادة طاقة التكرير الجديدة في آسيا والشرق الأوسط، وتكرير المزيد من الخام.

أسعار النفط أمس

وأمس، تراجعت أسعار النفط بعد أن حددت الصين هدفًا متواضعًا للنمو الاقتصادي هذا العام يبلغ نحو 5% وهو أقل من توقعات السوق بتحقيق نمو يبلغ 5.5%.

وخلال تعاملات أمس جرى تداول عقود خام برنت الآجلة منخفضة 29 سنتًا أو 0.34% إلى 85.54 دولار للبرميل في الساعة 07:56 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتًا أو 0.29% إلى 79.45 دولار للبرميل.

وتراجعت توقعات النمو بالصين والتي يجري متابعتها عن كثب عن المستوى المستهدف في العام الماضي البالغ 5.5% وجاءت عند الحد الأدنى للتوقعات.

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