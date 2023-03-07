صورة تخطف القلوب.. طفل يقرأ القرآن خلف أمه على دراجة بخارية

تواصل – فريق التحرير:

أثار مقطع مصور لطفل أثناء تلاوة القرآن على متن دراجة نارية. تفاعلاً واسعًا بين رواد منصات التواصل الاجتماعي.

وظهر الصبي مرتديًا جلبابًا أبيض وعمامة يجلس خلف أمه التي تقود الدراجة النارية، بينما يتلو القرآن من المصحف.

ولفت المشهد انتباه قائد سيارة كان يسير بالجوار، ليسارع إلى التقاط مقطع يوثق هذه اللحظة غير العادية.

اقرأ أيضًا:

الطفل بطل العالم للحساب الذهني.. يحفظ القرآن بـ10 روايات

حسن تربية

وأثنى مغردون على وسائل التواصل الاجتماعي بصنيع الطفل، مشيرين إلى أن هذا يعكس حسن تربية والديه له، واعتياده على قراءة القرآن منذ الصغر.

وعلق أحد الحسابات عبر “إنستجرام (Instagramkisahsemangat)، بالقول: “ما شاء الله، تمكن الوالدان من جعل طفلهما ماسة ستقودهما إلى الجنة في المستقبل”.

وعن أهمية تعلّم القرآن الكريم وتعليمه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – : “خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ” رَوَاهُ البُخَارِيُّ.