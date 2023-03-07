ارتفاع اليورو والفرنك السويسري.. أسعار العملات أمام الريال اليوم

تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الثلاثاء 7 من مارس، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، اليوم، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.01 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.23

ريال عماني 9.75

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.52

فرنك سويسري 4.04

أسعار العملات أمس

وأمس، سجل الدولار تراجعًا على نطاق واسع، بفعل ترقب المستثمرين شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” جيروم باول أمام الكونجرس.

ومن بين أسباب تراجع الدولار كذلك انتظار تقرير الوظائف لشهر فبراير الذي سيصدر في نهاية الأسبوع، ومن المرجح أن يؤثر على قرار البنك المركزي بشأن الفائدة.

انخفاض مؤشر الدولار

يأتي ذلك فيما انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسة، 0.182 في المئة إلى 104.420.

في المقابل، ارتفع اليورو 0.07 في المئة إلى 1.0641 دولار بعدما زاد 0.8 في المئة الأسبوع الماضي، وبلغ الإسترليني 1.2029 دولار في أحدث تداولاته بانخفاض 0.09 في المئة خلال اليوم.

وزاد الين الياباني 0.10 في المئة إلى 135.74 ين للدولار قبل اجتماع السياسة النقدية الأخير لمحافظ بنك اليابان المركزي هاروهيكو كورودا يوم الجمعة.

تراجع الدولار أمام الين

وخلال الأيام الماضية، تراجع الدولار من أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر مقابل الين، واتجه نحو تسجيل أول خسارة أسبوعية منذ يناير مقابل عملات أخرى رئيسة.

وفي الوقت نفسه يحاول المتعاملون تحديد مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

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