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15 يومًا على رمضان.. نصيحة ذهبية تساعدك على تغيير سلوكك للأفضل
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15 يومًا على رمضان.. نصيحة ذهبية تساعدك على تغيير سلوكك للأفضل

15 يومًا على رمضان.. نصيحة ذهبية تساعدك على تغيير سلوكك للأفضل

15 يومًا على رمضان.. نصيحة ذهبية تساعدك على تغيير سلوكك للأفضل
١٠:٠٦:٤٥ ص، الثلاثاء، ١٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يمثل رمضان فرصة للوقوف مع النفس، ومراجعة الأخطاء، وتهيئة القلب والروح لبدء صفحة جديدة سواء مع النفس أو مع الآخرين.

وهذا يتطلب تهيئة سلوكية ونفسية تستلزم من الإنسان، عزمًا وإرادة على التخلي عما يغضب الله من أقوال وأفعال، ومزيدًا من تزكية الروح وتطهيرها من كل ما علق بها.

وفي هذا السياق، نصح الدكتور محمد اليوسف، استشاري الطب النفسي واضطرابات المزاج (الاكتئاب)، باستغلال اقتراب قدوم رمضان، من أجل اكتساب عادات جديدة.

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قيمة الوقت

وكتب عبر حسابه في موقع “تويتر”: “لو قال لك الأطباء إنك ستموت (لا سمح الله) بعد سنتين على الأكثر! هل كنت ستغير بعض عاداتك؟! هل سيتغير سلوكك؟! هل كنت ستصبح ربما ألطف مع نفسك والآخرين، أو كنت ستقدر قيمة الوقت والدقيقة والثانية واللحظة؟!”.

ومضى اليوسف ناصحًا: “رمضان على الأبواب، وهي فرصة لاكتساب عادات جديدة. ابدأ والنهاية واضحة في عقلك”.

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الكلمات الدلالية:
اقتراب قدوم رمضان الدكتور محمد اليوسف صيام عادات جديدة

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