عاجل.. زلزال بقوة 6 درجات يضرب الفلبين

تواصل – فريق التحرير:

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالاً بقوة 6 درجات ضرب منطقة مينداناو في الفلبين، اليوم الثلاثاء.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق ثمانية كيلومترات تحت مستوى سطح الأرض.

وعلي جانب آخر، ذكرت هيئة رصد الزلازل الأمريكية، أنَّ زلزال بقوة 5 ريختر يضرب كولومبيا، وكانت علي عمق 8 كيلومترات.

الزلازل تضرب دولاً عديدة

وتعرضت العديد من دول العالم لزلازل شديدة كان أخطرها الذي ضرب تركيا وسوريا وأدى لمقتل الآلاف وتشريد مئات الآلاف.

وارتفع حجم التبرعات الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا إلى أكثر من 474 مليون ريال، بعد نحو شهر على إطلاقها.

ووصل حجم التبرعات إلى 784 مليونًا و771 ألفًا و258 ريالاً، تبرع بهم مليونان و30 ألفًا و594 شخصًا، بحسب رصد أحدث بيانات لمنصة “ساهم”، المسؤولة عن الحملة.

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شهر على انطلاق حملة التبرعات الشعبية

وتأتي حصيلة المشاركات الأولية، بعد قرابة شهر من انطلاق حملة التبرعات الشعبية، والتي وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإطلاقها.

وأطلق مركز الملك سلمان للإغاثة، الحملة في 8 فبراير، أي بعد يومين من الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا.

وبلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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جسر جوي

وعلى إثر ذلك، وجه خادم الحرمين وولي العهد بإرسال جسر جوي إلى تركيا، لمساعدة المتضررين، والمشاركة في جهود الإنقاذ لانتشال المحاصرين تحت الأنقاض.

ويظهر التحديث المتكرر للحملة الشعبية لدعم متضرري الزلزال في تركيا وسوريا منذ انطلاقها، تفاعلاً لافتًا في أعداد المشاركين وقيمة التبرعات.

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