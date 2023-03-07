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زلزال تركيا.. 90 دولة أسهمت في عمليات النجدة
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زلزال تركيا.. 90 دولة أسهمت في عمليات النجدة

زلزال تركيا.. 90 دولة أسهمت في عمليات النجدة

زلزال تركيا.. 90 دولة أسهمت في عمليات النجدة
٠٩:٥٣:٤٠ ص، الثلاثاء، ١٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

شاركت فرق بحث وإنقاذ من 90 دولة في عمليات النجدة والإغاثة عقب الزلزال المدمر جنوب تركيا في 6 من فبراير الماضي الذي خلف خسائر بشرية ومادية.

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دمار في 11 ولاية

وأحدث الزلزال دمارًا في 11 ولاية تركية هي أضنة وأدي يامان وديار بكر وغازي عنتاب وهطاي وقهرمان مرعش وكيليس وملاطية وعثمانية وشانلي أورفة وإيلازيغ.

90 دولة تشارك في عمليات النجدة

وسارعت أكثر من 100 دولة إلى تقديم المساعدات لتركيا عقب الكارثة.

وأرسلت 90 دولة فرق بحث وإنقاذ للمشاركة في عمليات النجدة في الولايات التركية المتضررة، بحسب بيانات وزارة الخارجية التركية.

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إنقاذ مئات الأشخاص

ونجحت الفرق الأجنبية في إنقاذ مئات الأشخاص من تحت الأنقاض بالتعاون مع الفرق المحلية وأسهمت في جهود السلطات التركية لتضميد جراح المواطنين المتضررين.

440 كلب يشاركون في أعمال النجدة

وشارك 440 كلب مدرب من 54 دولة في عمليات النجدة.

وأدت الفرق الخبيرة دورًا كبيرًا في العثور على الأشخاص العالقين تحت أنقاض المباني المنهارة.

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وفي 6 من فبراير ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزالان عنيفان بلغت قوتهما 7.7 و7.6 درجات على مقياس ريختر وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة.

وأودت كارثة الزلزال التي كان مركزها ولاية قهرمان مرعش بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّفت دمارًا ماديًا ضخمًا طال 11 ولاية في الجزء الجنوبي لتركيا.

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