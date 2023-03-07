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انخفاض أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 195 ريالاً

انخفاض أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 195 ريالاً

انخفاض أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 195 ريالاً
٠٩:٥٥:٠٦ ص، الثلاثاء، ١٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل– فريق التحرير:

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 7 من مارس داخل المملكة، مقارنة بأسعار أمس.

حيث سجل عيار 24 نحو 222.96 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 204.38 ريال.

عيار 21 يسجل 195.09 ريالًا

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 195.09 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 167.89 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 130.58 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 111.92 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 6962 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1567 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 223,846 ريال.

أسعار الذهب أمس

وأمس، سجل عيار 24 نحو 222.96 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 205.19 ريال، كما سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 195.87 ريال.
وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 167.89 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 130.58 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 111.92 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 6962 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1567 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 223,846 ريال.

انخفاض أسعار الذهب عالميًا

وعلى المستوى العالمي، انخفضت أسعار الذهب، أمس الاثنين، عالميًا، وسط تزايد المخاوف من تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة.

وانخفض سعر الذهب 0.1% إلى 1853.19 دولار للأوقية، اعتبارًا من الساعة 0:37 بتوقيت جرينتش، بعد أن كان صعد إلى أعلى مستوياته، منذ 15 فبراير، يوم الجمعة الماضي، في التعاملات الفورية، حسب “الاقتصادية”.

لكن الذهب الذي حقق مكاسب في المعاملات الفورية، خلال الأسبوع الماضي، ولا سيما الجلسات الأخيرة، أنهى الأسبوع على خسارة.

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