قواعد جديدة لحماية بياناتك الشخصية عند الاستخدام في الأبحاث

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طرحت منصة “استطلاع”، مشروع “القواعد العامة للاستخدام الثانوي للبيانات”، الذي يهدف إلى وضع الإطار التنظيمي لمشاركة البيانات لأغراض البحث والتطوير والابتكار.

1-الخصوصية والموافقة

ويشمل الاستطلاع الذي يستمر حتى يوم غد الأربعاء، القواعد التي تنص خصوصًا على مراعاة احترام خصوصية الأفراد.

وتتيح للفرد الفرصة لممارسة الرقابة على بياناته الشخصية والحساسة فيما يتعلق باستخدامها لأغراض ثانوية.

2-إخفاء الهوية

ويتلزم المشروع المقترح، وفقًا للمنصة، بإخفاء هوية أصحاب البيانات الشخصية قبل مشاركتها أو استخدامها لأغراض ثانوية.

3-الغرض من الاستخدام

يشترط توضيح سبب الاستخدام الثانوي للبيانات أثناء تقديم طلب مشاركة البيانات، وقد يستلزم في بعض الحالات الحصول على موافقات أو إجراءات إضافية نظرا لدرجة تصنيف سرية البيانات أو الغرض من المعالجة.

4-جودة البيانات

يلزم المشروع ببذل الجهود معقولة بأن تكون البيانات المقدمة كاملة ودقيقة وذات جودة عالية، وفقًا لأبعاد جودة البيانات المتمثلة في الاكتمال، الدقة، عدم التكرار، الصحة، الصلاحية، والاتساق.

5 – الوصول إلى البيانات ونقلها

يتيح المشروع الوصول إلى البيانات بعد الموافقة على طلب المشاركة، مع أخذ الاعتبار الطلبات العاجلة أو ذوات الطبيعة الحساسة والتي تتطلب المعالجة بشكل عاجل.

6 – الاستخدام الأخلاقي للبيانات

ينبغي لجميع الأطراف المعنية بمشاركة البيانات لأغراض الاستخدام الثانوي تطبيق الممارسات الأخلاقية (مثل مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي)..

وبما يتماشى مع الغرض المحدد في طلب المشاركة وبما لا يتعارض مع المتطلبات النظامية والأخلاقية.

7 – الشفافية

ينبغي أن تكون المعلومات المتعلقة بمشاركة البيانات ونوع الاستخدام الثانوي مفصلة وواضحة بقدر كاف من الشفافية.

كما ينبغي توثيق المعلومات المتعلقة بالعمليات والمتطلبات التقنية والأطر الزمنية والرسوم (إن وجدت) أثناء عملية طلب المشاركة.

8 – المساءلة

يجب على طالب البيانات الحفاظ على أمن البيانات ووضع الضمانات اللازمة في إجراءات العمل وفي أنظمة تقنية المعلومات.

ويجب أن يقتصر استخدام البيانات على الأغراض المحددة عند طلب المشاركة.

كما يجب أن تشمل أي مشاركة لبيانات حساسة عمليتي المراجعة والموافقة على النشر في المستقبل.

ويجوز لمقدم البيانات رفض النشر حال وجود أسباب معقولة.

9 – أمن البيانات

وأضافت أنه يجب توفير بيئة آمنة لمشاركة البيانات، مع مراعاة ما يصدر عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وقد تكون هناك حاجة إلى ضوابط أمنية إضافية وفقًا إلى تصنيف البيانات محل الطلب.

وينبغي أن تكون ضوابط أمن البيانات لكل من الجهات التي تقوم بمشاركة البيانات وطلبها متناسبة مع تصنيف البيانات وأن تكون متوافقة مع المتطلبات النظامية ذات العلاقة.

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حوافز مشاركة البيانات بغرض الاستخدام الثانوي

وقالت المنصة إنه يمكن تحفيز مزودي البيانات على مشاركة البيانات مقابل إتاحة الوصول إلى البيانات الموجودة لدى مزودي البيانات الآخرين -لا سيما في حالة استفادتهم من البيانات المقدمة أو مخرجات الاستخدام الثانوي لها.

وذلك بغرض توحيد البيانات عالية الجودة التي تتم مشاركتها وكذلك زيادة البيانات المتاحة القابلة للمشاركة في المنظومة.

ويمكن للجهات تحديد شروط التبادل في اتفاقية مشاركة البيانات للاتفاق على نماذج مختلفة لتبادل البيانات.

وكذلك للوصول المُمَيَّز إلى مخرجات الاستخدام الثانوي للبيانات، ومشاريع الإنشاء المشترك، وغيرها.

منح الاعتمادات والشهادات

ويمكن مكافأة الجهات التي توفر بياناتها أو تقوم بمشاركتها عند الطلب بإعطائها شهادات وأوسمة إذا استوفت معايير محددة، لإبراز إسهامها في جهود ومبادرات مشاركة البيانات لأغراض الاستخدام الثانوي.

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ويمكن للجهات تخصيص أشخاص معنيين بالاستخدام الثانوي للبيانات فيها لدعم أهداف هذه القواعد ومشاركة قصص النجاح مع مكتب إدارة البيانات الوطنية.

ويمكن نشر قوائم على المستوى الوطني لعرض أفضل الجهات العامة والخاصة التي تُسهم في تأسيس ثقافة مشاركة البيانات لأغراض الاستخدام الثانوي.

بالإضافة إلى إسهامها في إثراء المجتمع عبر بذل جهود لتحسين السلامة العامة، وتعزيز القيمة الاقتصادية، والقيام بمبادرات للبحث والتطوير والابتكار.