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“الأرصاد”: أمطار خفيفة إلى متوسطة على المدينة وعسير وجازان
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“الأرصاد”: أمطار خفيفة إلى متوسطة على المدينة وعسير وجازان

“الأرصاد”: أمطار خفيفة إلى متوسطة على المدينة وعسير وجازان

“الأرصاد”: أمطار خفيفة إلى متوسطة على المدينة وعسير وجازان
٠٨:٥٦:٥٩ ص، الثلاثاء، ١٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن أمطار خفيفة إلى متوسطة.

تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات خيبر والحناكية والمهد.

وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة التاسعة مساءً.

كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن أمطار خفيفة إلى متوسطة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظتي ينبع والعيص، مشيراً إلى أن الحالة مستمرة حتى الساعة الخامسة مساءً.

أمطار متوسطة على عسير

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكون أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة عسير.

تشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

تشمل مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ ٩ مساءً.

أمطار متوسطة على جازان

نبّة المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان.

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، على محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ9 مساءً.

أمطار وبَرَدْ ورياح على 12 منطقة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من خفيفة إلى متوسطة قد تصل إلى غزيرة.

وأضاف المركز أن الأمطار تكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة.

وكذلك على الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، والحدود الشمالية، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

انخفاض درجات الحرارة

في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على الأجزاء الشمالية من المملكة.

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