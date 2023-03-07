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بعد دخول شاب المستشفى بسببها.. تحذير طبي من خطورة الساعات الذكية
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بعد دخول شاب المستشفى بسببها.. تحذير طبي من خطورة الساعات الذكية

بعد دخول شاب المستشفى بسببها.. تحذير طبي من خطورة الساعات الذكية

بعد دخول شاب المستشفى بسببها.. تحذير طبي من خطورة الساعات الذكية
٠٨:٥٤:٢١ ص، الثلاثاء، ١٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذر الأطباء من “آثار نفسية ضارة” لاستخدام الساعات الذكية، بعد أن دخل شاب المستشفى إثر تعرضه لنوبة هلع نتيجة القراءة الخاطئة للبيانات الخاصة بمراقبة القلب.

كانت البداية عندما شعر شاب سويسري يبلغ من العمر 27 عامًا بألم حاد في صدره بعد الانتهاء من المشاركة في فعالية رياضية، وخوفًا من أن يكون ذلك بسبب أزمة قلبية، بدأ في تسجيل معدل ضربات قلبه على ساعة “آبل” الخاصة به.

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ماذا حدث للشاب؟

وفقًا للأطباء في دورية “ميديكال كيس ريبورتس”، فإن الطالب الجامعي اشترى الساعة لتتبع “صحة قلبه”، بعد تعرض لاعب كرة القدم الدنماركي كريستيان إريكسن لسكتة قلبية خلال إحدى المباريات .

وعلى إثر ذلك، أصيب الشاب بالذعر، وبحث على “جوجل” عن شكل الأزمة القلبية على شاشة رسم القلب (ECG) الموجودة في معظم الساعات الذكية، واكتشف أن الموجة T على جهاز تخطيط القلب ربما تكون مؤشرًا على أزمة قلبية، وهو ما جعله يعتقد بتعرضه لها استنادًا إلى بيانات ساعته.

وكتب الأطباء السويسريون “شعر بعد ذلك بحالة أسوأ، وعدم ارتياح، وصعوبة في التنفس”، وأثناء وجوده في المستشفى، بدا “قلقًا للغاية، ووصف تفاقم أعراض القلق والذعر لديه، بما فيها عدم انتظام دقات القلب والخفقان والتعرق”.

وكانت المفاجأة حين أظهرت اختبارات أخرى في قسم الطوارئ، أن معدل ضربات قلب الطالب طبيعي (88 نبضة في الدقيقة)، ولم يكن هناك أي مؤشر على أي مشاكل قلبية ذات صلة.

واستنتج الأطباء أن حادثة الذعر التي تعرض لها كانت ناجمة عن “المبالغة في تفسيره لتخطيط القلب الفردي”. وأوضحوا أنه منذ ذلك، اعتمد بعض تقنيات التنفس للسيطرة على قلقه ولم يعد يستخدم ساعة “آبل” الخاصة به، وفقًا لصحيفة “ذا صن”.

وقالوا إن هذه الحالة تسلط الضوء على المخاطر التي ينطوي عليها السماح “للمستخدمين غير المدربين” – غير الأطباء – بالوصول إلى أجهزة مراقبة تخطيط القلب.

وحذروا من أنه “سيؤدي هذا حتما إلى استنتاجات خاطئة وقد يثير القلق ويسبب مشاورات غير ضرورية”، وأوضحوا أن “الآثار النفسية السلبية المحتملة، مثل القلق أو الذعر لدى الأفراد المعرضين للإصابة، لم يتم الإبلاغ عنها إلى حد كبير”.

وأضافوا “من الناحية المثالية، ينبغي مناقشة استخدام ساعة ذكية مع أخصائي طبي وتنفيذها في خطة إدارة”.

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تشكيك في فعالية الساعات الذكية

شكك الخبراء بالفعل في فعالية الساعات الذكية، حيث قال البعض إنها قد تؤدي إلى زيادة الوزن.

ووجدت ورقة بحثية نُشرت في عام 2016 أن أولئك الذين ارتدوا “فيتبيتس” لمدة عام لم يطرأ عليهم أي تغيير في الوزن أو ضغط الدم.

ومع ذلك، وجد الأطباء في سنغافورة، أن أولئك الذين ارتدوا الساعات كانوا قادرين على الحفاظ على روتين التمارين أكثر ممن لم يكن يرتدونها.

وكتب الخبراء في دورية “لانسيت”، أنه على الرغم من الزيادة في شعبية أجهزة التتبع، إلا أنه لا يوجد “دليل يذكر” على قدرتها على تحسين الصحة.

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