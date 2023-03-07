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أسباب توقف صرف معاش الضمان الاجتماعي.. احذر من 11 حالة
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أسباب توقف صرف معاش الضمان الاجتماعي.. احذر من 11 حالة

أسباب توقف صرف معاش الضمان الاجتماعي.. احذر من 11 حالة

أسباب توقف صرف معاش الضمان الاجتماعي.. احذر من 11 حالة
٠٩:٠٢:٣١ ص، الثلاثاء، ١٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذر حساب الضمان الاجتماعي والتمكين على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” من 11 حالة قد تتسبب في توقف صرف معاش الضمان الاجتماعي.

11 حالة

وأوضح الحساب أن الحالات هي كالتالي:

1- تخلف أحد شروط الاستحقاق.

2- ثبوت عدم صحة البيانات.

3- عدم التزام المستفيد بخطة تأهيله.

4- تنازل المستفيد عن المعاش.

5- وفاة المستفيد.

6- تأخر المستفيد عن تحديث بياناته أكثر من 30 يوم من تاريخ إبلاغه.

7- إقامة المستفيد إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية.

إذا ثبت أن المستفيد القادر على العمل لم يلتزم بالآتي:

8 – البحث عن عمل.

9 – قبول عروض العمل.

10 – قبول فرص التدريب المناسبة.

11 – عدم التقدم لمنصات التوظيف المعتمدة في الوزارة .

في سياق متصل، كشف برنامج التأهيل الشمال للضمان الاجتماعي المطور، أن تقدير الاستحقاق أمر أساسي في نظام الضمان الاجتماعي.

تقدير الاستحقاق ومعرفة الدخل المكتسب

وأوضح أن تقدير الاستحقاق هو من يحد هل الشخص مستحق للدعم أو لا، وذلك من خلال معرفة الدخل المكتسب وغير المكتسب:

* الدخل المكتسب، هو الدخل الذي يحصل عليه الفرد المستقل أو الأسرة نتيجة جهد يتم بذله، مثل العمل أو النشاط التجاري.

* الدخل غير المكتسب، هو الدخل المستمد من مصادر مثل، الممتلكات وعوائدها والإعانات الاجتماعية والحكومية التي يحصل عليها الفرد المستقل أو الأسرة بدون جهد.

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