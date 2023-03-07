وزير العدل: نستهدف بناء شراكات وتفاعل مع مختلف دول العالم

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أكد وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، أن طموح الوزارة يستهدف بناء شراكات وتفاعل مع مختلف دول العالم في المجال القضائي والعدلي والقانوني.

إضافة إلى تبادل المعارف والخبرات والنظر في المشروعات والتشريعات القانونية المناسبة للتحول الرقمي في المستقبل.

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تحول رقمي كامل

وقال، إن الوزارة لديها تحول رقمي كامل بدءًا من مخرجات التوثيق العدلي مرورًا بالعملية القضائية انتهاءً بالتنفيذ، إضافة لوجود تكامل رقمي وربط مع كافة الجهات الحكومية المتعلقة بالعمل القضائي، وفقًا لـ”عكاظ”.

وأضاف أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي والكثير من التقنيات وجدت طريقها للاستخدام في العمليات العدلية بالوزارة.

وأشار وزير العدل، إلى أن تنظيم المؤتمر العدلي الدولي يجيء لتأكيد الريادة التي وصلت إليها المملكة في القطاع العدلي، وكنافذة أيضًا على التطورات المستقبلية.

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رؤية الوزارة المستقبلية

وأكد الصمعاني، أن رؤية الوزارة المستقبلية مستلهمة من رؤية المملكة 2030 بقيادة ولي العهد، والتي تسعى للتطوير في كافة المجالات ومنها المجال العدلي.

وقال سنرى في كل سنة مشروعات وبرامج ومبادرات جديدة في الوزارة.

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