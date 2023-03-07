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تحذير خطير للحوامل.. شرب الماء بهذه الطريقة يضر الجنين
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تحذير خطير للحوامل.. شرب الماء بهذه الطريقة يضر الجنين

تحذير خطير للحوامل.. شرب الماء بهذه الطريقة يضر الجنين

تحذير خطير للحوامل.. شرب الماء بهذه الطريقة يضر الجنين
٠٨:٣٥:٠٣ ص، الثلاثاء، ١٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت دراسة حديثة النساء الحوامل من شرب الماء عبر العبوات البلاستيكية، مؤكدة أن ذلك قد يتسبب فى مرض خطير لهم وللجنين.

وأوضحت أن جزيئات البلاستيك يمكن أن تصل إلى أعضاء الجنين، بحسب الخبير في الأنسجة وعلم الأجنة في جامعة روما الدكتور لويسا كامبانيولو.

وأشار “كامبانيولو” إلى أن وجود أدلة متزايدة على أن الجزيئات البلاستيكية النانوية والميكروية تنتهي في الأنسجة البشرية.

وأضاف: “هناك دلائل على أن الجنين هو هدف للجزيئات البلاستيكية عبر المشيمة، محذرًا من حشو المشيمة بجزيئات بلاستيكية، حتى لا يتأثر الجنين”.

اضطراب شائع أثناء الحمل

في سياق متصل، كشفت دراسة حديثة، عن اضطراب شائع في أثناء الحمل ترتبط به زيادة خطر الوفاة لدى الأطفال، منذ الولادة وحتى سن التاسعة عشرة.

وزعمت الدراسة، أن هذا الاضطراب، الذي يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم بشكل غير طبيعي لدى الأمهات، أن يسبب العديد من الأمراض المميتة للأطفال في وقت لاحق من العمر.

ووفقًا للأطباء، يؤثر ارتفاع ضغط الدم الحملي (HDP) على ما يصل إلى 10% من جميع الأمهات الحوامل.

ويصف ارتفاع ضغط الدم الحملي (HDP) مجموعة من الحالات تشمل مقدمات الارتعاج eclampsia وتسمم الحمل..

التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم بشكل غير طبيعي ومضاعفات أخرى أثناء الحمل.

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الكلمات الدلالية:
الجنين الحمل الحوامل شرب الماء عادات سلبية

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