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الكشف عن أسباب وضع “حاجز خشبي” حول الحجر الأسود
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الكشف عن أسباب وضع “حاجز خشبي” حول الحجر الأسود

الكشف عن أسباب وضع “حاجز خشبي” حول الحجر الأسود

الكشف عن أسباب وضع “حاجز خشبي” حول الحجر الأسود
٠٨:١٩:٥٢ ص، الثلاثاء، ١٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أثار الحاجز الخشبي الذي ظهر حول جزء كبير من الكعبة المشرفة، أمس الاثنين، تساؤلات حول أسبابه.

وكشفت صحيفة “عكاظ” نقلاً عن مصادر خاصة، أن الحاجز كان بسبب أعمال صيانة دورية سوف تتم للحجر الأسود والركن اليماني، تنفذها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم خلال هذه الصيانة استبدال القطع المطرزة حول الحجر والركن اليماني.

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استبدال القطع المطرزة المحيطة بالحجر الأسود

يأتي ذلك في الوقت الذي انتهت فيه وكالة شؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من استبدال القطع المطرزة المحيطة بالحجر الأسود، والركن اليماني، (الكينار) واستبدالها بقطع مطرزة بخيوط القصب الذهبي.

وقام بعملية التبديل 6 من أمهر الخياطين بالمجمع، وتم تغيير الكينارين خلال 20 يومًا بمعدل عشرة أيام لكل كينار، وذلك مراعاة لتزايد أعداد الطائفين، وعدم مضايقتهم في السلام علي الحجر الاسود والركن واليماني.

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كينارات الحجر الأسود والركن اليماني

وأفاد وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة المهندس أمجد الحازمي، أن كينارات الحجر الأسود والركن اليماني يتم تطريزها وفق أعلى معايير الجودة و بأحدث التقنيات المستخدمة في التطريز الآلي (ماكينة تاجيما).

وقال الحازمي: “يتم استخدام خيوط القصب ذات اللون الذهبي في عملية التطريز للكينارات ليتم بعد ذلك تطريزها على قطعة من قماش الساتان الأسود وفق التصاميم المدخلة لماكينة تاجيما”.

وبين الحازمي أن الإدارة العامة لصيانة ثوب الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام التابعة للوكالة تعمل على المتابعة الميدانية المستمرة لكسوة الكعبة المشرفة ومن ضمنها هذه الكينارات ليتم استبدالها أو معالجتها فور وجود أي ملاحظات.

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