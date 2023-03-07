“التأمينات” تحدد شرطًا لصرف المعاش المبكر.. وتحذر من أمر مهم

تواصل – فريق التحرير:

قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إن “السعودة الوهمية” تعتبر مخالفة للنظام، ويفرض على صاحب العمل غرامة مالية حال وقوعها.

ورد حساب «العناية بالعملاء» التابع للتأمينات عبر «تويتر»، على استفسار مواطنة بهذا الخصوص، مؤكدًا أن الغرامة المالية على صاحب العمل المخالف، يتم تحديد قيمتها من قبل لجنة المخالفات.

في الوقت نفسه، ذكرت التأمينات أنه يجب توفر مدة اشتراك «300» شهر فعلية تحت تغطية نظام المعاشات، مسجلة في نظام التأمينات، لكي يحق للمشترك الذي لم يبلغ سن الستين طلب صرف معاش التقاعد المبكر.

في سياق متصل، كشفت “التأمينات” أن دعم “ساند” من الممكن أن يقف تلقائيًا عند إكمال 12 دفعة شهريًا.

وأوضح حساب العناية بالعملاء على “تويتر”، أن دعم ساند يقف أيضًا إذا أصبح للمستفيد دخل شهري من عمل أو نشاط خاص.

* صرف “ساند” ومعاشات التقاعد

في الوقت نفسه، أعلنت مؤسسة التأمينات، أنه تم الانتهاء من صرف ساند ومعاشات التقاعد والمنافع التأمينية للمستحقين في نظام التامينات مسبقًا بتاريخ 1/3/2023.

* شروط صرف معاش التقاعد

وحسب موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يحق للمشترك طلب صرف معاش التقاعد إذا توافرت لديه الشروط التالية:

1 – بلوغ المشترك سن الستين أو تجاوزها.

2 – التوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام.

3 – أن تكون له مدة اشتراك في النظام لا تقل عن 120 شهرًا، أو 60 شهرًا على الأقل مع إضافة مدة اعتبارية “مكملة” لـ 120 شهرًا عند بلوغ سن الستين.

* شروط استحقاق صرف الأسرة للمعاش

وأضافت مؤسسة التأمينات أن أفراد العائلة يكونون مستحقين للمعاش في الحالات الآتية:

1 – عند وفاة صاحب معاش التقاعد أو العجز غير المهني أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم.

2 – عند وفاة المشترك نتيجة إصابة عمل أو بسبب انتكاسة الإصابة أو مضاعفاتها.

3- عند وفاة المشترك وهو على رأس العمل الخاضع للنظام، وتوفر لديه مدة اشتراك لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة.

4 – عند وفاة المشترك بعد تركه العمل وتوفر لديه مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرًا أو مدة 60 شهرًا مع إضافة المدة المكمّلة لـ 120 شهرًا.

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