8 اشتراطات للحفاظ على شرف مهنة “التقييم”.. ما علاقتها بالزي؟

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طرحت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين “تقييم”، مشروعًا جديدًا تحت مسمى “قواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها”.

وقالت إن ذلك يأتي بهدف تطوير مهنة التقييم ورفع مستوى العاملين فيها، لتعزيز الحماية النظامية والشفافية عند مزاولة المهنة الأمر الذي يؤدي إلى تقديم مستويات مهنية محترفة.

وتعنى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين “تقييم” بتنظيم مهنة التقييم وتطويرها، واعتماد المقيمين المؤهلين، وتطبيق معايير التقييم الدولية؛ لزيادة وعي المجتمع وتثقيفه بهذه المهنة.

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أبرز المواد المقترحة

وتضمنت أبرز المواد المقترحة في المشروع من جانب الهيئة، أن يحافظ المقيم المعتمد على شرف المهنة ومكانتها ولا يقوم بأي تصرفات تخل بثقة الناس به أو بالمهنة.

كما يجب عليه أن يظهر خلال مزاولته المهنة بالزي المناسب ولا يخالف العرف، وأن يتحلى المقيم في سلوكه بالشرف والاستقامة والنزاهة على المستوى الشخصي ليس فقط أثناء مزاولته المهنة بل وخارج نطاق عمله أيضًا، وفق ما أوردت صحيفة “الوطن”.

ويلزم المشروع “المقيم” بالحرص على التطوير والتعليم المهني ومتابعة كل ما هو جديد من أنظمة ولوائح ذات صلة في مهنته متجنبًا أي خطأ أو تقصير، كذلك لا يجب للمقيم المعتمد متابعة مزاولة مهنته في حال صدور قرار نهائي بالإيقاف في حقه.

وينظم المشروع العلاقة بين المقيم المعتمد والعميل، حيث يجب على المقيم قبل موافقته على العمل التأكد من قدرته على أدائه في الوقت المحدد، وعلى الوجه المطلوب وفقا للمعايير والأنظمة واللائحة المعتمدة.

عدم تعارض المصالح مع العميل

كما يجب أن يكون هناك عدم تعارض المصالح مع العميل ذي الصلة بالعمل المطلوب وفق ما تحدده اللائحة.

ويجب على المقيم المعتمد أداء أعمال التقييم من خلال عقد مكتوب يتم فيه تحديد الالتزامات والواجبات والحقوق، على أن يتضمن بحد أدنى المتطلبات الواردة في نموذج التعاقد المعتمد بهذا الخصوص.

كما يلتزم المقيم المعتمد بتضمين تقرير التقييم النهائي الصادر عنه المتطلبات الواردة في نموذج التقرير المعتمد بهذا الخصوص.

ولا يجوز للمقيم المعتمد القيام بأعمال لا يستلزمها تنفيذ العقد وذلك لزياده التكاليف أو تقديم قيمة قبل إعداد تقريره وفقا للأنظمة واللوائح والمعايير المهنية المعتمدة، بحسب المشروع المقترح.

أيضًا لا يجب على المقيم المعتمد ربط تحديد أتعاب التقييم بقيمة الأصل محل التقييم، ويجب على المقيم الالتزام بأحكام العقد الموقع مع العميل وبالأنظمة واللوائح المعتمدة.

ويجب على المقيم المعتمد بذل الجهد والعناية المطلوبة والدقة والسرعة لأداء عمله وفقا لنطاق التعاقد وأصول المهنة المعتمدة لدى الهيئة.

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8 اشتراطات على المقيم المعتمد

وفيما يلي أبرز الاشتراطات على المقيم المعتمد:

– لا يجوز خداع العميل أو استغلال جهله أو ثقته

– عدم تحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة

– توثيق البيانات مع التحقق من صحتها

– المحافظة على سرية المعلومات

– منع تحصيل الأتعاب من الغير إلا بموافقة مكتوبة

– عدم نشر أي بيانات دون إذن من جهات الاختصاص

– اتخاذ مقر ملائم للمهنة وإظهار التراخيص الممنوحة له

– التعاون التام مع الإدارة المختصة لتحقيق أغراض الرقابة