المملكة تؤكد التزامها بتسخير الإمكانيات كافة لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030

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أكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد بن عبدالمحسن الرشيد، التزام المملكة بتسخير الإمكانيات كافة لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030.

استضافة معرض إكسبو الدولي 2030

جاء ذلك أثناء عقد أولى ورش العمل لتقييم الملف الذي تقدمت به المملكة لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 بمدينة الرياض.

وحضر الورشة بعثة المكتب الدولي للمعارض التي تزور الرياض حالياً، ضمن إجراءات المكتب لتحديد الدولة المستضيفة للمعرض، مع عددٍ من ممثلي الجهات ذات العلاقة.

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مقومات ترشح مدينة الرياض

وجرى خلال ورشة العمل الأولى استعراض مقومات ترشح مدينة الرياض لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030.

إضافةً إلى القيمة المضافة والنقلة النوعية التي ستقدمها نسخة المعرض في حال اختيار الرياض لاستضافتها.

وأكد الرشيد خلال الورشة ما تمتلكه الرياض من ميزات نسبية تجعلها قادرة على الخروج بنسخة استثنائية من المعرض.

وذلك في ظل متابعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، هذا الملف.

وأبدت الجهات الحكومية التزامها بالوفاء بكل الالتزامات المقدمة في ملف الترشيح، وتفاعل سكان مدينة الرياض، والسجل الطويل الحافل بالنجاحات في احتضان الفعاليات الكبرى التي باتت الرياض جاذبة لها.

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نسخة استثنائية

إثر ذلك، عقد أعضاء البعثة اجتماعاً مع وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، جرى خلاله استعراض تفاصيل التزام المملكة المالي بدعم المعرض.

وأكد الجدعان التزام المملكة التام بتهيئة السبل لاستضافة المعرض وتمويله.

بما في ذلك توفير النفقات الأساسية والتشغيلية التي تضمن نجاح المعرض.

وأن تكون نسخته في الرياض استثنائية تجعل منه منصةً عالميةً تستشرف المستقبل وتستجيب للتحديات التي تواجه العالم.

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تحقيق مستهدفات الرؤية

وقال الجدعان: الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي شهدتها المملكة -المنبثقة من “رؤية السعودية 2030” – أسهمت في دفع وتسريع وتيرة النمو الذي حققته المملكة.

وأضاف أنه تم تنفيذ حزمة من البرامج والمشاريع أسهمت في تحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة.

ونوّه إلى أن معرض الرياض إكسبو 2030 يأتي ضمن مبادرات المملكة التي ستسهم في:

– توفير فرص اقتصادية متنوعة.

– تحقيق إيرادات للعديد من القطاعات الرئيسة في مدينة الرياض.

– رفع جودة حياة سكانها وزوّارها.

ولي العهد يستقبل رئيس المكتب الدولي للمعارض

واستقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في الرياض، أمس الاثنين، رئيس المكتب الدولي للمعارض باتريك سبيكت والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال استعراض ملف استضافة المملكة العربية السعودية معرض “الرياض إكسبو 2030”.

حضر الاستقبال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد بن عبدالمحسن الرشيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا فهد الرويلي.

فيما حضر من جانب المكتب الدولي للمعارض الأمين العام للمكتب ديمتري كيركنتزس، وعدد من كبار المسؤولين في المكتب الدولي للمعارض.

وقام أعضاء بعثة المكتب الدولي للمعارض بجولة في المتحف الوطني في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالمربّع.