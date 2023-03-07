جرّبها ولن تخسر.. وجبة فطور سحرية “لن ترغب بعدها بتناول الطعام حتى الغداء”

تواصل – فريق التحرير:

التجديد في تناول الطعام مطلوب، حتى لا تشعر النفس بالملل من تكرار أصناف بعينها، ولأن التجديد في أصناف الطعام، وخاصة وجبة الفطور، يمنح الشخص شعورًا رائعًا طوال اليوم.

وكشفت خبيرة تغذية روسية مكونات وجبة الفطور التي بعد تناولها لا يرغب الشخص بتناول الطعام حتى الغداء.

اقرأ أيضًا:

10 مواصفات يجب توافرها في وجبة الفطور

الدهون هي من مكونات وجبة الفطور

وتشير الدكتورة يكاتيرينا ماتيسكينا إلى أن الدهون هي من مكونات وجبة الفطور التي تجعل الشخص يشعر بالشبع فترة طويلة، ولن يحتاج الشخص إلى تناول وجبات خفيفة حتى الغداء، بحسب ما نقلت عنها وسائل الإعلام الروسية.

وتقول: “إن الكربوهيدرات لا تخلق شعورًا بالشبع لأنها تعالج بسرعة. أما الدهون فتخلق هذا الشعور. وهذه الدهون يمكن أن تكون دهونا نباتية غير مشبعة مثل الأفوكادو والمكسرات والبذور”.

اقرأ أيضًا:

هذا هو الوقت المثالي لتناول وجبة الفطور

العصيدة مع البيض المسلوق

وأضافت أنه قد تكون هناك دهون مشبعة من أصل حيواني مثل البيض. ومن الأفضل أن تتكون وجبة الإفطار من عناصر مختلفة. وأفضل خيار هو “العصيدة مع البيض المسلوق وجبن البارميزان.

ويمكن إضافة المكسرات والأفوكادو إلى العصيدة، ما يساعد على عدم الشعور بالجوع قبل الغداء”، بحسب الخبيرة الروسية.

محتوى السعرات الحرارية

وتضيف أن “محتوى السعرات الحرارية في النظام الغذائي اليومي مختلف من شخص إلى آخر، فمثلا تستهلك المرأة التي تهتم بتغذيتها في المتوسط 1600-1700 سعرة حرارية.

أي يمكنها الحصول على هذه السعرات من استخدام حوالي 70 جراما من الحبوب الجافة في وجبة الفطور، و100 جرام من الأفوكادو، و20-30 جراما من المكسرات أو الفواكه المجففة”.

اقرأ أيضًا:

أسباب وعلاج الشعور بالخمول بعد الفطور

1 جرام من الدهون لكل كيلوجرام من الوزن

وتقول ماتيسكينا: “بصورة عامة يجب أن يستهلك الشخص حوالي 1 جرام من الدهون لكل كيلوجرام من وزنه. فمثلا إذا كان وزنه 60 كلجم، فعليه تناول 60 جراما من الدهون يوميًا، إذا لم يمنع الطبيب ذلك.

كما يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الكبد وكيس الصفراء أو الغدة الدرقية تقليل كمية الدهون في نظامهم الغذائي”.