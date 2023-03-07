الثلاثاء، ١٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
“فيراري إنزو” جديدة بالكامل معروضة للبيع بعد أكثر من 20 عامًا (صور)
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“فيراري إنزو” جديدة بالكامل معروضة للبيع بعد أكثر من 20 عامًا (صور)

“فيراري إنزو” جديدة بالكامل معروضة للبيع بعد أكثر من 20 عامًا (صور)

“فيراري إنزو” جديدة بالكامل معروضة للبيع بعد أكثر من 20 عامًا (صور)
٠٦:٤٤:٠٨ ص، الثلاثاء، ١٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

بينما يتسابق الكثير من الناس لاقتناء أفضل وأحدث التنكنولوجيا في صناعة السيارات، إلا أن البعض يكون مهتمًا بالحصول على النسخ الفنية والتاريخية منها كما في “فيراري إنزو”.

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نسخة فيراري إنزو من 2003

وتوجد حاليًا نسخة من السيارة “فيراري إنزو” من عام 2003 لاتزال جديدة بالكامل، ودون أي مالك سابق!

تم نقل السيارة في مرحلة متقدمة من عمرها إلى اليابان، وبمجرد وصولها لم يتم تسجيلها مطلقاً باسم أي مالك. وقد قطعت السيارة مسافة 227 كيلومتراً يعود معظمها لسائقي الاختبارات في مصنع فيراري.

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السيارة جديدة وغير مسجلة باسم أي مالك

لا يعرف أبداً سبب عدم تسجيل السيارة باسم أي مالك، ولكن ذلك يعني أن السيارة لاتزال جديدة وقد كشفت شركة تجارة ومزادات السيارات RM Sotheby s والتي تتولى عملية بيع السيارة عن صور فيراري إنزو النادرة بتغليف المصنع.

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