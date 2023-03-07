تعرف على أكثر 3 دول آمنة من الكوارث في العالم

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تعيش بعض الدول في العالم مع الكوارث بشكل متكرر، وقد تحدث بها عدة كوارث كل عام، ويبدو هذا طبيعيًا، لكن هناك بعض الدول تنعم بـ”طمأنينة”، لأن احتمال الكوارث فيها يُوصف بالضعيف للغاية.

وهناك ثلاث دول هي الأقل عرضة لحدوث الكوارث، وهي:

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1 – موناكو

بحسب مؤشر خطر الكوارث العالمي لسنة 2022، فإن إمارة موناكو الواقعة في أوروبا هي الأقل عرضة لأن تشهد الكوارث.

2 – أندورا

وبحسب موقع “ستاتيستا” المختص في الإحصاءات، فإن ثاني دولة من حيث الاحتمال الضعيف لتسجيل الكوارث الطبيعية هي أندورا.

وأندورا دولة صغيرة من حيث المساحة تقع بين إسبانيا وفرنسا، ولا يتجاوز عدد سكانها 79 ألف نسمة.

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3 – جمهورية سان مارينو

وفي المرتبة الثالثة، جاءت جمهورية سان مارينو، وهي دولة صغيرة أيضًا تقع في شبه الجزيرة الإيطالية.

ويستند التصنيف إلى عوامل طبيعية وبيئية واجتماعية، لأن الدول التي تحتل الصدارة من حيث “ضعف احتمال الكوارث”، ليست الأكثر تنمية بالضرورة.

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أكثر 3 دول مهددة بالكوارث الطبيعية

أما أخطر دولة في العالم من حيث احتمال الكوارث الطبيعية فهي الفلبين التي جاءت في المرتبة الأولى، تليها الهند، ثم إندونيسيا في مركز ثالث.

وأظهر التصنيف أن أكثر الدول عرضة لتسجيل كوارث طبيعية تقع في القارة الآسيوية.

ولا يقتصر التصنيف على رصد الاحتمال الطبيعي، أي كون دولة ما مثلا في خط زلزالي، بل يدرس أيضا مدى استعداد البلدان للتعامل مع الأمر في حال حدوث الكارثة.

وتتفاقم الكوارث على نحو ملحوظ، في حال الاستعداد الضعيف لها، على غرار ما يقع عند حصول الزلازل في دول لا تعتمد معايير مضادة للهزات الأرضية.