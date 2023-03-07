عاجل.. “الأرصاد” يتوقع هطول الأمطار والبرد والرياح على الرياض و11 منطقة

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية من خفيفة إلى متوسطة قد تصل إلى غزيرة.

أمطار وبَرَدْ ورياح على 12 منطقة

وأضاف المركز أن الأمطار تكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، والحدود الشمالية، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

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انخفاض درجات الحرارة

في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على الأجزاء الشمالية من المملكة.

البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط.

وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-45 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ ساعة باتجاه مضيق باب المندب.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى ثلاث أمتار باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الشمالي والأوسط.

وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-25 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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