إبداع جديد.. هاتف حديث من “موتورولا” بشاشة تتمدد طوليًا (فيديو)

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إبداع جديد في عالم الهواتف كشفت عنه شركة “موتورولا” بتصميم هاتف جديد يحمل اسم Motorola RIZR.

ويتميز الهاتف بشاشة تتمدد طوليًا عند الضغط مرتين على زر بجانبه الأيمن، إلا أنها لم تحدد موعد طرحه في الأسواق.

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من 5 إلى 6.5 بوصة

وذكر موقع “فاندرويد” أن الهاتف الجديد، والذي تم استعراضه في مؤتمر برشلونة للموبايل MWC 2023، بشاشة 5 بوصة، ومع التمدد يصل إلى 6.5 بوصة.

موتور مسؤول عن التمدد

ووفقًا للموقع؛ فإن تمدد الشاشة يعتمد على موتور يسمح بتحرك الشاشة بشكل انسيابي إلى أعلى لإفساح مساحة أكبر لعرض المحتوى.

وأضاف أن ذلك يأتي إلى جانب إمكانية التحرك لأسفل كي تظهر الكاميرا الأمامية عند التصوير.

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جودة فائقة للتصوير السيلفي

وزودت الشركة نموذجها التجريبي من الهاتف بإمكانية استخدام الجودة الفائقة للكاميرا الخلفية في التصوير السيلفي.

وأضاف أن ذلك جاء من خلال إتاحة مساحة من الشاشة في أسفل ظهر الهاتف كي يتمكن المستخدم من رؤية نفسه بشكل واضح عند التصوير.

وأكد أن هيكل الهاتف محفوظ داخل هيكل شفاف ليضمن سلامة آلية تمدد الشاشة بشكل انسيابي وسريع.

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تقنية الشاشات المتمددة القابلة للف

وهذا النموذج يعد المحاولة الأولى لـ”موتورولا” للاعتماد على تقنية الشاشات المتمددة القابلة للف Rollable Phone، بعد أن ظلت لسنوات تعمل على تطوير عائلة هواتفها القابلة للطي RAZR.

يُذكر أن علامة RIZR التجارية ليست المرة الأولى التي تستخدمها “موتورولا” مع هواتفها الذكية.

إذ سبق أن استخدمتها في 2007 مع هاتفها RIZR Z8 والذي اعتمد تصميمه على نفس تصميم النموذج التجريبي.

وكانت الشاشة تتحرك أعلى فتظهر مساحة بها لوحة المفاتيح.

ومن المتوقع أن تنمو سوق الهواتف الذكية المصحوبة بشاشات قابلة للطي بمعدل 30%، العام الجاري، لتصل المبيعات إلى 17 مليون هاتف.