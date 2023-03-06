سببت الفقر والجوع.. اليمن يوجه انتقادات لاذعة لإيران خلال مؤتمر أممي

تواصل – فريق التحرير:

خلال مؤتمر البلدان الأقل نمواً المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، برعاية الأمم المتحدة، وجه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عثمان مجلي انتقادا لاذعا إلى إيران.

هدايا الموت

وقال مجلي: “إن إيران من أسباب الفوضى والفقر والجوع التي تعيشها بلاده بسبب ما تقدمه من دعم وأسلحة لميليشيات الحوثي، متهماً إياها بإرسال ما أسماها “هدايا الموت” إلى بلاده، حسب “الشرق الأوسط”.

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ممارسات تخريبية

وأشار مجلي إلى الممارسات الإيرانية التخريبية المستمرة في اليمن، متهماً إيران بـ:”إرسال هدايا الموت التي تقتل شعبنا عبر البحار وعبر البر من طائرات مسيرة وصواريخ باليستية”.

وانسحب رئيس الوفد اليمني من المؤتمر لدى صعود رئيس الوفد الإيراني نائب الرئيس محسن منصوري إلى المنصة.

تحركات مشبوهة

وفي فبراير الماضي، كشفت مصادر عسكرية عن تحركات إيرانية مشبوهة ومستمرة في المياه الإقليمية الدولية قبالة سواحل اليمن.

ونقلت – عكاظ- عن مصادر عسكرية، أنها رصدت توقف عدد من السفن بجوار سفينة بهشاد المعروفة بـ(شافيز2) المشبوهة التي ترسو قبالة سواحل اليمن وتحمل منظومة استخباراتية، ويتواجد فيها خبراء إيرانيون.