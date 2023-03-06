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لحظة تعرض شاب للدغة عقرب مختبئ تحت حبة فقع (فيديو)
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لحظة تعرض شاب للدغة عقرب مختبئ تحت حبة فقع (فيديو)

لحظة تعرض شاب للدغة عقرب مختبئ تحت حبة فقع (فيديو)

لحظة تعرض شاب للدغة عقرب مختبئ تحت حبة فقع (فيديو)
٠٢:١٦:٤٨ ص، الثلاثاء، ١٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق تعرض شاب للدغة عقرب سام أثناء البحث عن الفقع في أحد المناطق بالمملكة.

وأظهر المقطع، شاباً يحاول البحث عن الفقع في إحدى المناطق، وبعد الحفر في الأرض لاستخراج الفقع، لدغه عقرب سام.

وحذر الخبراء من خطورة تعرض البعض لمخاطر لدغات العقارب والزواجف السامة أثناء البحث عن الفقع في الأراضي النائية.

وفي وقت سابق، نشرت هيئة الغذاء والدواء معلومات هامة عن “الفقع” وطريقة استخدامه وأبرز فوائده، وذلك في أنفوجراف عبر صفحتها الشخصية على “تويتر”.

قالت الهيئة إن الفقع من مسمياته “الكمأة”، ومن أنواعه: الجبي، والخلاسي والزبيدي.

طريقة الاستخدام

وأوضحت أنه يفضل استخدامه خلال 10 أيام بعد استخراجه من الأرض وينصح بعدم حفظه لفترات طويلة عبر السلق أو التجميد حفاظا على قوانه ونكهته.

وأضافت: لتحضير الفقع احرص على إزالة المناطق سواء اللون وتنظيفه من التربة جيدا وشطفه بالماء الجاري وتجفيفه.

من فوائده

1- وجود جميع الأحماض الأمينية الأساسية
2- يحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة
3- غني بالبروتينات والدهون والألياف الغذائية والفسفور

سوق الفقع

وتشهد أسواق المملكة وخاصة الحدود الشمالية في هذه الأيام، انتعاشًا في مبيعات “الفقع”، الذي يزدهر بشكل خاص عقب تساقط الأمطار في الوسم – الوقت الذي يسبق فصل الشتاء،

ويقبل المواطنون على تناول واستخدام “الفقع” (الكمأ) في الوجبات الغذائية، ويتوفر بأنواع متعددة، حيث يعتبر من ألذ وأثمن أنواع الفطريات الصحراوية، وينمو على شكل درنة البطاطا في الصحاري، فهو ينمو بالقرب من نوع من النباتات الصحراوية، قريبا من جذور الأشجار الضخمة كشجر البلوط.

ويوصف بأن شكله كروي لحمي رخو منتظم، وسطحه أملس أو درني ويختلف لونه من الأبيض إلى الأسود، ويكون في أحجام تتفاوت وتختلف وقد يصغر بعضُها حتى يكونَ في حجم حبَّة البندق، أو يكبُر ليصلَ حجم البرتقالة.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية العقرب الفقع لدغة عقرب

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