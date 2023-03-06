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روسيا وإيران تتكبدان خسائر فادحة بسبب حجب خدمات الإنترنت
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روسيا وإيران تتكبدان خسائر فادحة بسبب حجب خدمات الإنترنت

روسيا وإيران تتكبدان خسائر فادحة بسبب حجب خدمات الإنترنت

روسيا وإيران تتكبدان خسائر فادحة بسبب حجب خدمات الإنترنت
٠٢:١٣:٣٧ ص، الثلاثاء، ١٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت شركة كبرى لخدمات الإنترنت والشبكات الافتراضية الخاصة، تقريرا، بتكلفة حجب خدمات الإنترنت على الدول التي اتخذت هذه الخطوة.

روسيا في المقدمة

وفقًا لتقرير شركة “Top 10 VPN”، فإن عملية الحجب، بما في ذلك منع الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإخبارية كلفت روسيا 21.6 مليار دولار في عام 2022، حسب “أرقام”.

إيران ثانيا

ووضعت هذه التكلفة، روسيا، في المرتبة الأولى وبفارق هائل عن إيران صاحبة المركز الثاني، والتي بلغت تكلفة حجب خدمات الإنترنت داخلها 773 مليون دولار تليها كازاخستان بنحو 410 ملايين دولار.

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23.8 مليار دولار

بلغت التكلفة الاقتصادية الإجمالية لقطع الإنترنت عالميًا، نحو 23.8 مليار دولار في عام 2022، بزيادة 323% عن عام 2021، وتم حجب الخدمات لأكثر من 50 ألف ساعة بفعل الحكومات، بزيادة 45%.

تويتر الأكثر حجبا 

وتأثر نحو 710 ملايين شخص في العام الماضي، بقطع الخدمات، بارتفاع سنوي نسبته 41%، وكانت منصة “تويتر” الأكثر حجبًا من بين الخدمات، حيث حظرت لنحو 21.6 ألف ساعة، أي أكثر بنسبة 64% من “فيسبوك”.

الكلمات الدلالية:
إيران تكلفة حجب الإنترنت حجب خدمات الإنترنت روسيا

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