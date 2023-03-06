بالفيديو.. تساقط كثيف للبرد على كبري المطار في حائل

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هطول أمطار وتساقط كثيف لحبات البرد على كبري المطار في حائل، مساء أمس الاثنين.

ووثق المقطع حالة مطرية وتساقط كثيف للبرد على كبري المطار، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى -لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

أيضا تشمل الحالة، أجزاء من مناطق تبوك، القصيم، حائل وتمتد إلى أجزاء من الحدود الشمالية (رفحاء) وكذلك الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن) والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

كما يطرأ انخفاضاً في درجات الحرارة على الأجزاء الغربية من الحدود الشمالية (طريف)،الجوف (القريات) ومنطقه حائل.

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