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الجفاف يصيب القمح في مقتل.. الأزمة تبدأ في أستراليا
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الجفاف يصيب القمح في مقتل.. الأزمة تبدأ في أستراليا

الجفاف يصيب القمح في مقتل.. الأزمة تبدأ في أستراليا

الجفاف يصيب القمح في مقتل.. الأزمة تبدأ في أستراليا
٠١:٠١:٠٥ ص، الثلاثاء، ١٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تعد أستراليا ثاني أكبر مصدر للقمح في العالم، خلال الفترة الحالية، إلا أن موجة جفاف تشهدها البلاد، تهدد بتراجع الإنتاج.

تراجع الصادرات 

وقال المكتب الأسترالي لاقتصاديات الزراعة والموارد “أباريس”، إنه: من المرجح أن تنخفض الصادرات إلى 22.5 مليون طن في السنة المالية 2023-2024، من أعلى مستوى لها على الإطلاق البالغ 28 مليون طن في السنة المالية 2022-2023.

ومن المقرر أن ينخفض الإنتاج من 39.2 مليون طن إلى 28.2 مليون طن، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

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إمدادات أستراليا

وساعدت إمدادات القمح من أستراليا في الحد من الأسعار العالمية العام الماضي بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تعطيل الشحنات ورفع أسعار الحبوب إلى مستوى قياسي، حسب “العين الإخبارية”.

تراجع مؤشر أسعار الغذاء 

وانخفض مؤشر أسعار الغذاء العالمية الذي تصدره منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) للشهر الحادي عشر على التوالي في فبراير، ليبلغ انخفاضه 19% من المستوى القياسي الذي سجله في مارس الماضي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

انخفاض الإنتاج

وفي تقرير منفصل عن العرض والطلب على الحبوب، أصدرت الفاو أولى توقعاتها المبدئية للإنتاج العالمي من القمح في 2023 وتضمنت تقديرات بانخفاضه على أساس سنوي إلى 784 مليون طن رغم أن المحصول سيظل عند ثاني أعلى مستوى على الإطلاق.

الكلمات الدلالية:
إنتاج القمح المكتب الأسترالي لاقتصاديات الزراعة صادرات أستراليا منظمة الفاو

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