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بشكل رسمي.. دولة خليجية تقرر إنهاء خدمات 1800 معلم وافد
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بشكل رسمي.. دولة خليجية تقرر إنهاء خدمات 1800 معلم وافد

بشكل رسمي.. دولة خليجية تقرر إنهاء خدمات 1800 معلم وافد

بشكل رسمي.. دولة خليجية تقرر إنهاء خدمات 1800 معلم وافد
١٢:٢٨:٥٣ ص، الثلاثاء، ١٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

قررت وزارة التربية في الكويت إنهاء خدمات 1800 معلم وافد، يدرّسون بعض التخصصات ذات الفائض عن الحاجة، حيث طلب قطاع التعليم العام في الوزارة من نظيره الإداري رسمياً، إبلاغ المعلمين المعنيين بإنهاء خدماتهم وأخذ إقرار على كل معلم بالعلم والتسليم.

آلية إنهاء خدمات المعلمين

ونقلت صحيفة “الراي” الكويتية، عن مصدر أن القطاعين في وزارة التربية (التعليم العام والشؤون الإدارية) اجتمعا لبحث مستحقات المعلمين، وآلية إنهاء خدماتهم في قرارات فردية، مبيناً أن “الاتفاق كان على صرف رواتب المعلمين حتى الأول من سبتمبر المقبل واستحقاقهم لرواتب العطلة الصيفية”.

تعاقد مع معلمين وافدين

وقبل أشهر صدرت وزارة التربية في الكويت إعلان عن فتح باب قبول عدد من المعلمين الوافدين في الكويت.

وشمل أيضا المعلمات في التعاقدات الداخلية للوافدين من أجل العمل في سلك التدريس للعام الدراسي 2023-2022 من الأشخاص الحائزين على الشهادات الجامعية للعمل في مدارس التعليم العام في تخصصات اللغة الفرنسية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، الجيولوجيا والأحياء للمعلمين، أما المعلمات في تخصصات الفيزياء والرياضيات.

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