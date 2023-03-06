الخطوط السعودية للتموين تعلن عن وظائف لحملة الثانوية فأعلى
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أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى للعمل في (ساحات المطار)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
الشروط المطلوبة:
- شهادة الثانوية كاحد ادنى.
- شهادة الدبلوم كحد اقصى.
- يجب على المتقدم ان يكون لديه رحصة قيادة عمومي خفيف كحد ادنى وسارية المفعول.
- يجب على المتقدم ان لايكون لديه اي مخالفات مرورية.
- يجب على المتقدم ان لايكون لديه ايقاف خدمات.
وصف الوظيفة:
- العمل في ساحات المطار.
- العمل باتقان في توصيل التموين الخاص بالطائرات.
- المواظبة على العمل في المواعيد المحددة مسبقاً.
- استخدم معدات الشركة الخاصة بتحميل التموين الخاص بالطائرات.
- اتباع وسائل السلامة المحدده مسبقا من قبل الشركة.
المهارات:
- العمل في اوقات مرنة.
- العمل تحت الضغط.
- التواصل بين اعضاء الفريق.
- العمل في روح الفريق الواحد.
طريقة التقديم:
أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 مارس 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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