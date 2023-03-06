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طبيب هندي يتسبب في إصابة عدد من الأطفال بالإيدز
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طبيب هندي يتسبب في إصابة عدد من الأطفال بالإيدز

طبيب هندي يتسبب في إصابة عدد من الأطفال بالإيدز

طبيب هندي يتسبب في إصابة عدد من الأطفال بالإيدز
١٢:٥٥:٥٦ ص، الثلاثاء، ١٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

فتحت ولاية أتر برديش بالهند، تحقيقا مع طبيب هندي، تسبب في إصابة عدد من الأطفال بفيروس نقص المناعة “الإيدز”.

حقن أطفال 

وقالت وسائل إعلام، إن الطبيب قام بحقن العديد من الأطفال بنفس الحقنة مما تسبب بإصابتهم بفيروس نقص المناعة.

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ولادة قيصرية

وفي سبتمبر الماضي، شهد أحد مستشفيات الهند واقعة غريبة، حيث أقدم طبيب على إجراء ولادة قيصرية لامرأة حامل، وبعد أن فتح بطنها وشرع في استخراج الجنين وجده صغير جدًا واكتشف أن المرأة ما زالت حاملًا في شهرها السادس.

مضاعفات مرضية خطيرة

وقرر الطبيب عدم استكمال الولادة وأغلق بطنها مرة أخرى، وهو الأمر الذي أصابها بحالة مريضة ومضاعفات كبيرة.

إجراء جراحة قبل موعدها

وفي التفاصيل، فقد اتهمت أسرة في الهند طبيبا بإجراء عملية قيصرية لامرأة حامل قبل موعد ولادتها بثلاثة أشهر ونصف، ومن ثم قيامه بخياطة الجرح بعد إدراكه أن الجنين كان سابقاً لأوانه.

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الإيدز حقن أطفال حقنة ملوثة طبيب هندي فيروس نقص المناعة

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