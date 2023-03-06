الطفلة البطلة.. شيماء حملت شقيقها الرضيع على ظهرها بين الأنقاض

تواصل- فريق التحرير:

تواترت الكثير من الغرائب والحكايات الكثيرة التي ظهرت مع وقوع زلزال تركيا المدمر، الذي ضرب البلاد والشمال السوري في السادس من قبراير الماضي.

الطفلة شيماء:

كان من بين هذه القصص ما قامت به الطفلة شيماء من عمل بطولي، حيث تمكنت من إنقاذ شقيقها الرضيع من بين الأنقاض.

وفي مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام كشفت فيه شيماء كيف استطاعت أن تنقذ شقيقها، في عمل بطولي حظي بتقدير الجميع.

وفي لقاء مع الطفلة شيماء قالت :” عم تعمل الأرض بوبوبو من صوت الزلزال”.

وتابعت : ” أنا شيماء حمشو من الرستن في حمص، عمري ثماني سنوات.. أنا بحب أخويا يعني أتركه وأروح لحالي”.

وقالت :” إنها حملت أخاها الصغير على ظهرها بعد أن اهتزت الأرض وارتطمت الحيطان”.

رضيع عمره 3 شهور:

وفي واقعة مماثلة كشف رئيس فرقة إنقاذ في زلزال تركيا عن إخراجه لرضيع عمره 3 أشهر، فَقَد أسرته تحت الأنقاض جنوبي تركيا.

وأضاف أننا سمعنا صراخ طفل من تحت الأنقاض، حيث كان الناجي الوحيد من أسرته.

وتابع رئيس فرقة الإنقاذ: ” حشدنا كل خبراتنا والوسائل المتاحة لإنقاذه ولم يكن لدينا دقيقة واحدة نضيّعها”.

وأوضح أننا تمكنا من إطعامه تحت الأنقاض بمساعدة طبيب، منوها أنه بعد 11 ساعة متواصلة من العمل أخرجنا الطفل وكان رضيعا عمره 3 أشهر.

وأعرب قائد فرقة الإنقاذ حينها، عن سعادته حيث تمكنت فرقته من إنقاذ 13 شخصا.

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