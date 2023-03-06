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وزير الخارجية يلتقي نظيره البريطاني

وزير الخارجية يلتقي نظيره البريطاني

وزير الخارجية يلتقي نظيره البريطاني
١٢:١٤:٢٥ ص، الثلاثاء، ١٥ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم الاثنين ، وزير خارجية بريطانيا جيمس كليفرلي، في مقر وزارة الخارجية البريطانية، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية إلى بريطانيا.

استعراض العلاقات 

وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه الشراكة الراسخة والتاريخية بين المملكة وبريطانيا، وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة مجالات التعاون، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال الأزمة (الروسية – الأوكرانية)، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

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فرص تعزيز التعاون

وبحث الجانبان فرص تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات ذات المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة، ورفع مستوى التنسيق والتشاور القائم، سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف تجاه مجمل القضايا التي تهم الجانبين في المنطقة والعالم.

حضور مسؤولين

حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بريطانيا، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية الأستاذ عبدالرحمن الداود، والمستشارة بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم علاقات المملكة وبريطانيا فيصل بن فرحان وزير الخارجية

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